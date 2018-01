Le Canadien freine l'Avalanche 4-2

Jonathan Drouin a amassé trois points et il a été l'artisan d'une victoire de 4-2 du Canadien de Montréal face à l'Avalanche du Colorado mardi soir au Centre Bell.

Le Canadien a signé un deuxième gain à ses six dernières sorties et mis fin à la séquence de dix victoires de l'Avalanche, qui n'avait pas perdu depuis le 27 décembre, et qui avait défait les Maple Leafs 4-2 lundi à Toronto.

On ne sait trop si la présence de Nathan MacKinnon, son ancien coéquipier avec les Mooseheads de Halifax, a fouetté Drouin mais toujours est-il qu'il a connu l'un de ses bons matchs de la saison.

Il a été particulièrement visible en deuxième période alors qu'il a participé aux buts de Nicolas Deslauriers (7e) et d'Alex Galchenyuk (12e), marqués en moins de trois minutes.

Drouin a ajouté son septième de la saison au troisième vingt après une belle passe de Jeff Petry.

En fait, les choses allait tellement bien pour Drouin qu'il avait remporté quatre de ses cinq mises en jeu après les 40 premières minutes de jeu, dont les trois auxquelles il a participé pendant la période médiane.

Galchenyuk, qui a fait bouger les cordages en avantage numérique, a ajouté une mention d'aide sur le but de Deslauriers.

Brendan Gallagher a confirmé la victoire avec son 17e de la saison, dans un filet désert avec un peu plus d'une minute à jouer au temps réglementaire.

Mais cette victoire, contre la formation de l'heure dans l'Association ouest, n'a pas été uniquement l'affaire de Drouin et de Galchenyuk. Elle a été le résultat d'un solide effort d'équipe.

MacKinnon, qui vit une saison digne d'un candidat au trophée Hart, et ses coéquipiers de trio, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen, avaient été limités à seulement deux tirs pendant les deux premières périodes.

MacKinnon et J.T. Compher, tous deux en troisième période, ont déjoué Carey Price, qui n'a reçu que 22 rondelles.

À l'autre extrémité, Jonathan Bernier, qui n'a jamais gagné au Centre Bell, a bloqué 36 tirs.

Les hommes de Claude Julien ont également été fort efficaces en désavantage numérique, face à une équipe qui présentait un taux d'efficacité de 20,9 pour cent. En quatre tentatives dans pareille situation, l'Avalanche n'a obtenu que deux tirs.

Le Canadien reprendra le collier jeudi soir en accueillant les Hurricanes de la Caroline.

Ce sera son dernier match avant la pause du match des Étoiles, en fin de semaine à Tampa.