Le Canadien défait les Canucks 5-2 avant les vacances

Le Canadien profitera de cinq jours de congé avant de reprendre le collier samedi prochain, quand les Bruins de Boston seront de passage au Centre Bell.

Karl Alzner a brillé avec un but, son premier avec le Canadien, et une aide sur le filet gagnant de Brendan Gallagher après 8:44 de jeu en troisième période. Alex Galchenyuk a ajouté son 10e but de la saison, son cinquième en avantage numérique, et Byron, son 11e. Max Pacioretty a marqué dans un filet désert en fin de match.

Carey Price a repoussé 34 lancers devant le filet du Canadien (18-20-4), qui a gagné un deuxième match de suite après avoir connu une série de cinq défaites.

Daniel Sedin et Michael Del Zotto ont été les seuls à battre Price.

Même si l'adversaire était moins coriace que jeudi, quand le Tricolore avait défait le Lightning de Tampa Bay 2-1 en fusillade, les hommes de Claude Julien ont affiché une belle énergie. Le gardien des Canucks Anders Nilsson a gardé son équipe dans le match en effectuant 40 arrêts.

Les Canucks (19-20-6) ont encaissé un quatrième revers d'affilée et ont un dossier de 1-6-2 à leurs neuf dernières sorties.