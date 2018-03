 Claude Julien satisfait du travail de ses joueurs le long des rampes 

Après la difficile victoire de 2-1 aux dépens des Devils du New Jersey jeudi soir au Centre Bell, l'entraîneur-chef du Tricolore a rendu hommage au boulot que ses joueurs ont accompli le long des rampes tout au long de la rencontre.

C'est un aspect sur lequel Julien a travaillé au cours des derniers jours et qui, maintes fois cette saison, avait fait l'objet de critiques de sa part quand l'équipe subissait un revers.

«Je comprends pourquoi cette équipe fait aussi bien. Ce n'est pas un accident de parcours. Il s'agit d'un bon club de hockey, a observé Claude Julien en rendant hommage aux Devils.

«Leurs joueurs sont rapides, ils sont compétitifs. Ils accomplissent du travail remarquable et c'est ce qui fait que c'est gratifiant. Non seulement nos gars ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils l'ont fait contre une très bonne formation.»

Ils ont également livré la marchandise en temps opportun.

En première période, quand Andrew Shaw a fait dévier un tir frappé de Jordie Benn, Phillip Danault avait fait sa part grâce à du boulot bien effectué près du coin de la patinoire.

Mais surtout, le jeu qui a mené au filet victorieux de Tomas Plekanec en prolongation est d'abord et avant tout né du travail de Charles Hudon contre deux rivaux. Après le match, Julien y a fait allusion, tandis que Plekanec a déclaré que ce but était celui de Hudon.

«Depuis le début du match, Claude nous demandait de gagner nos batailles près des bandes. (Sur le but gagnant), j'a vu trois gars arriver et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je la perde. J'étais pas mal sûr que "Pleky" allait arriver dans l'enclave. Quand j'ai vu qu'il avait la rondelle sur la lame de son bâton, j'étais certain que c'était fini.»

Même si Plekanec, après le match, soulignait qu'il était trop tôt pour commencer à jeter de longs coups d'oeil au classement, la victoire de jeudi est importante. Elle leur a permis de s'approcher des Bruins de Boston, de maintenir la cadence avec les Flyers de Philadelphie qui ne perdent plus depuis le vote de confiance de Ron Hextall à l'endroit de son entraîneur-chef.

Elle leur a aussi permis de donner un peu de respectabilité à un séjour de cinq matchs à domicile à l'issue duquel le Canadien a réussi à jouer pour ,500 avant de quitter le Centre Bell jusqu'au tournant de la nouvelle année. Il ne sera de retour devant ses partisans que le 2 janvier, contre les Sharks de San Jose.

«C'était important de l'emporter ce soir (jeudi), a reconnu Andrew Shaw, le meilleur joueur du Canadien contre les Devils. Il fallait finir sur une bonne note et mettre la machine en marche avant de partir sur la route.»