 Markov, «la plus grande perte du Canadien», estime Emelin 

(Nashville) Alexei Emelin n'a jamais été reconnu pour être un grand bavard. Loin des caméras de Montréal, dans la tranquillité du vestiaire des Predators de Nashville, il s'ouvre un peu plus.

Il parle de sa nouvelle vie, de ses enfants qui sont encore à Montréal, de son partenaire à la ligne bleue, un certain P.K. Subban. Il parle aussi d'Andrei Markov, dont le départ du Canadien laisse encore un goût amer.

« Je crois qu'Andrei représente la plus grande perte pour le Canadien. Markov était un grand défenseur et un bon vétéran pour le Canadien. Il avait un grand impact sur l'équipe sur la glace, mais aussi à l'extérieur de celle-ci. »

Difficile de le contredire. Markov était reconnu pour sa vision du jeu et sa relance offensive, justement un des aspects qui font défaut chez le Canadien cette saison. Le Russe de 38 ans a préféré signer un pacte avec l'Ak-Bars de Kazan cette saison, après un échec encore nébuleux de ses négociations avec Marc Bergevin.

Emelin était présent au mariage de Markov en Russie l'été dernier. Il parle encore régulièrement à son compatriote, qui n'était qu'à 10 matchs du plateau des 1000 dans l'uniforme tricolore.

« Je sais qu'il était très triste de partir de Montréal. Ça fait partie du hockey. »

Parlant d'anciens du Canadien, Emelin est jumelé en ce moment à Subban. L'entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, a décidé de miser sur la symbiose déjà existante des anciens coéquipiers en attendant le retour au jeu de Ryan Ellis (genou).

Est-il heureux de retrouver le flamboyant défenseur ?

« Oui, c'est agréable. Je le connais bien, dit-il en riant. J'avais déjà joué avec P.K. à Montréal, et je sais à quoi m'attendre de lui. Je le connais et il me connaît. Nous avons une belle complicité. »

Subban ne s'est pas adressé aux médias hier, préférant le faire aujourd'hui, après la séance d'entraînement des Predators.

De l'avis général, le duo se tire bien d'affaire. Subban reste Subban : troisième marqueur de l'équipe, deuxième joueur le plus utilisé, à près de 25 minutes par match. Mais Emelin se fait remarquer avec plus de 18 minutes de jeu, dont plusieurs en désavantage numérique.

« Il s'améliore chaque jour, a dit Laviolette. Pour moi, c'est un joueur qui peut ajouter un aspect physique, il est bon défensivement, il fait une bonne première passe. Il affronte les meilleurs soir après soir, il est apprécié dans le vestiaire. Plus je le vois, plus je suis son entraîneur, plus je l'apprécie. »

« Alexei est une bonne acquisition pour notre groupe de défenseurs, a ajouté le gardien Pekka Rinne. Nous avons plusieurs bons défenseurs rapides qui transportent bien la rondelle. Mais nous n'avions pas beaucoup de défenseurs robustes et fiables dans leur territoire. Emelin répond aux deux critères. »

Nouvelle vie

Emelin a pris un long détour pour aboutir à Nashville. D'abord choisi par les Golden Knights de Vegas au repêchage d'expansion, après n'avoir pas été protégé par le Canadien, il a été échangé aux Predators quelques jours plus tard.

S'il s'était préparé mentalement à l'idée de quitter Montréal, se retrouver à Nashville l'a pris par surprise.

« Je ne m'y attendais pas. Après le repêchage d'expansion, j'ai parlé avec l'entraîneur Gerard Gallant. Il me disait que j'allais aider les Golden Knights. Après notre conversation, j'ai fait des recherches pour trouver une maison, mais quelques jours plus tard, j'ai appris que les Golden Knights venaient de m'échanger. »

Tout de même, Emelin se plaît bien dans sa nouvelle ville. Il apprécie Nashville et ses partisans. Il a même fait un tour des endroits à connaître, gracieuseté du guide touristique improvisé P.K. Subban.

Seul problème, il doit y vivre loin de sa femme et de ses trois filles.

« Ma famille est à Montréal. Mais ma femme et mes filles sont actuellement en visite à Nashville. Je trouve ça difficile de vivre loin d'elles. Mais nous ne voulions pas changer d'école pour les filles. Mes deux plus vieilles vont à l'école et nous avons choisi de les garder à Montréal. »