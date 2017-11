Les Devils défont le Wild 4-3 en prolongation

John Moore a mis fin au débat après 52 secondes de jeu en prolongation et les Devils du New Jersey ont surmonté un effondrement en fin de match pour battre le Wild du Minnesota 4-3, lundi soir.

Brian Hall Associated Press St. Paul

Le défenseur recrue Will Butcher a fait bouger les cordages pour une deuxième partie consécutive et Cory Schneider a réalisé 33 arrêts pour les Devils, qui menaient 3-1 avant que Mikael Granlund marque deux buts au troisième tiers.

Adam Henrique a inscrit un but et deux aides alors que Steven Santini a enfilé son premier but de la campagne pour les Devils, qui ont conclu leur périple de quatre matchs à l'étranger avec un dossier de 3-0-1.

Nino Niederreiter a aussi fait scintiller la lumière rouge pour le Wild, qui s'est incliné lors de ses deux dernières parties. Le deuxième but de Granlund est survenu alors que le Wild avait retiré Devan Dubnyk en faveur d'un sixième joueur. Dubnyk a stoppé 21 tirs.

En prolongation, Henrique a servi une superbe passe à Moore, qui a trouvé le fond du filet pour une troisième fois cette saison et une deuxième fois en surtemps.