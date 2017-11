 Les donneurs de sang attendus à la collecte du Canadien lundi 

Les donneurs sont attendus de 8 h à 19 h. Toute la journée, différents membres de l'organisation du Tricolore et des anciens joueurs de l'équipe se relaieront afin de saluer et remercier les donneurs.

C'est en 1981 que cette collecte de sang a été initiée par le légendaire Jean Béliveau et le regretté annonceur du Forum Claude Mouton.

Pour Héma-Québec, l'événement est majeur, car les quelque 750 donneurs attendus représentent plus des trois quarts de l'approvisionnement sanguin quotidien au Québec. L'organisme doit prélever 1000 dons de sang par jour pour maintenir sa réserve à un niveau optimal.

Héma-Québec souligne que, depuis 35 ans, la collecte du Canadien a permis de sauver au-delà de 100 000 vies.

Selon les directives de sécurité, aucun sac à dos ou article plus grand qu'une mallette ne sera accepté au Centre Bell et il n'y aura aucune possibilité de laisser des effets personnels en consigne. De plus, aucune personne ne pourra sortir et revenir à l'intérieur de l'édifice, une fois qu'elle aura été fouillée.