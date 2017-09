Jonathan Drouin blessé et absent à Toronto

(Toronto) On aura une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler la rivalité Canadien-Maple Leafs cette saison. Il manquera toutefois deux ingrédients importants chez le Tricolore.

Les deux équipes s'affrontent dans la Ville-Reine ce soir, et dans les deux cas, on fera appel à des formations qui ressembleront à celles que l'on verra quand la saison s'amorcera.

Le Canadien sera toutefois privé de l'attaquant Jonathan Drouin. L'équipe a annoncé en après-midi qu'il souffrait d'une blessure au haut du corps et qu'il était évalué sur une base quotidienne. Torrey Mitchell le remplacera.

Devant le filet, Carey Price manquera à l'appel, et on fera plutôt appel à Charlie Lindgren. Il sera secondé par Al Montoya.

Chez les Leafs aussi, les Auston Matthews, Mitch Marner et autres Patrick Marleau seront de la partie.

En fait, Babcock a indiqué avoir parlé à Claude Julien hier afin de déterminer quel type de formation il allait employer.

«S'il vient ici avec une équipe de la Ligue américaine et que j'utilise une formation de la LNH, est-ce que je tire quoi que ce soit de ce match? Non. Pourquoi ne pas avoir des équipes comparables afin de pouvoir s'évaluer? Est-ce que ça tient debout?», a expliqué l'entraîneur-chef des Maple Leafs.

Chez les Leafs, la principale bataille à suivre sera celle du quatrième trio, où le jeune Miro Aaltonen tente de ravir le poste au vétéran Dominic Moore. Aaltonen, un attaquant de 24 ans qui a amassé 44 points en 59 matchs en KHL la saison dernière, pilotera l'unité, tandis que Moore sera laissé de côté.

Le malaise des hymnes

L'autre sujet de discussion ce matin au centre d'entraînement des Leafs était les réactions au mouvement de protestation de joueurs de la NFL. Plusieurs ont posé un genou au sol hier pendant l'hymne national américain, afin de protester contre les politiques du président des États-Unis, Donald Trump.

«J'ai la double citoyenneté, deux de mes enfants sont nés aux États-Unis, a rappelé Babcock. C'est formidable de vivre dans des pays où on a la liberté d'expression. C'est une valeur importante à mes yeux. D'un autre côté, j'ai plusieurs amis dans les forces armées. L'hymne national, c'est également important à mes yeux. Ce qui est formidable, c'est qu'on puisse prendre nos propres décisions. On respecte au plus haut point ceux qui pensent différemment de nous. En fait, c'est très agréable de parler à quelqu'un qui pense différemment. C'est ce qui est formidable avec nos pays.»

Les joueurs n'ont quant à eux pas trop osé se mouiller. Tel un vétéran, le Saskatchewanais Patrick Marleau a évacué la question en disant qu'il souhaite se concentrer sur le hockey. L'Ontarien Nazem Kadri a quant à lui laissé entendre qu'une équipe sportive devait d'abord et avant tout montrer un visage uni, tandis que l'Américain James van Riemsdyk a rappelé que chaque joueur était libre d'exprimer ses convictions.

