 Sécurité des joueurs: George Parros remplacera Stéphane Quintal 

Stephen Whyno La Presse Canadienne New York

Le commissaire Gary Bettman en a fait l'annonce, jeudi. Parros remplacera l'ex-vice-président à la sécurité des joueurs Stéphane Quintal, qui démissionne afin d'explorer d'autres avenues dans le monde du hockey. Quintal demeurera toutefois en poste cette saison afin d'assurer la transition.

Bettman a déclaré que Parros, qui travaillait sous les ordres de Quintal comme l'un des directeurs à la sécurité des joueurs, «est l'une des plus jeunes et plus innovatrices tête de hockey qui soit».

Parros est diplômé de l'Université Princeton. Il a disputé neuf saisons dans la LNH avec les Kings de Los Angeles, l'Avalanche du Colorado, les Ducks d'Anaheim, les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal.

Même s'il était un bagarreur - il a amassé 1092 minutes de punition en carrière - Parros n'a jamais été suspendu ou mis à l'amende par la LNH.