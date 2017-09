 L'attaquant Thomas Vanek accepte un contrat d'un an des Canucks 

L'attaquant Thomas Vanek a accepté un contrat d'un an et 2 millions US des Canucks de Vancouver, a indiqué le directeur général Jim Benning par voie de communiqué vendredi.

Vanek, qui est âgé de 33 ans, a marqué 17 buts et amassé 31 mentions d'aide en 68 parties la saison dernière avec les Panthers de la Floride et les Red Wings de Detroit.

Benning a indiqué que son expérience et ses talents de marqueur aideront les jeunes joueurs de l'organisation à se développer.

Depuis qu'il a entamé sa carrière dans le circuit Bettman en 2006-07, le hockeyeur de six pieds deux pouces et 218 livres s'est classé 10e parmi les joueurs actifs au chapitre des buts marqués (333) et deuxième pour les buts en avantage numérique (129).

Vanek totalise 333 buts et 364 mentions d'assistance en 885 matchs en carrière dans la LNH avec les Panthers, les Red Wings, le Canadien, les Islanders de New York et les Sabres de Buffalo.

L'Autrichien, qui est originaire de Vienne, a été sélectionné en première ronde, cinquième au total, par les Sabres lors du repêchage de la LNH en 2003.