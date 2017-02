Brendan Gallagher de retour après la pause?

Pour la première fois depuis sa blessure du 7 janvier, le petit attaquant du Canadien a sauté sur la glace avec le reste de l'équipe, ce matin à Denver.

Gallagher avait son équipement complet mais portait un chandail de couleur différente, pour éviter les mises en échec. Il n'a toutefois pas été en mesure de participer aux exercices habituels avec le reste de l'équipe, lui qui se remet encore d'une blessure à la main gauche.

Le jeune attaquant a récemment admis viser un retour au jeu à la mi-février, et tout indique qu'il sera prêt lorsque le Canadien reviendra de son congé de quatre jours la semaine prochaine, le 17 février.

«C'est (un scénario) très réaliste, il n'est pas loin d'un retour, a fait savoir l'entraîneur Michel Therrien. C'est un gars qui est sérieux, il met les bouchées doubles afin d'effectuer un retour le plus vite possible. Il tenait à être avec l'équipe (cette semaine), c'est un très bon signe. Quand il va être prêt, on va le replacer dans la formation, ça c'est sûr.»

Gallagher ne jouera pas ce soir à Denver face à l'Avalanche, et il ne jouera pas non plus lors du match suivant, jeudi soir en Arizona. Le Canadien n'a aucun entraînement de prévu avant ses matchs du week-end, ce qui laisse donc supposer que la date du 18 février, jour de match au Centre Bell face aux Jets de Winnipeg, est la plus plausible quant au retour éventuel de Gallagher.

Ce retour au jeu risque de changer bien des choses dans la formation montréalaise. En vue du match de ce soir, Phillip Danault demeure le premier centre du club, et Alex Galchenyuk est le deuxième.

«On veut donner à Alex la chance de retrouver se repères, a expliqué Michel Therrien. Depuis qu'il est revenu, on voit un joueur qui est hésitant un peu. On veut lui donner l'occasion de se faire valoir au centre, on espère et on est confiants aussi que pour lui, les choses vont se replacer.»

Il faudra aussi que les choses se replacent pour David Desharnais. Après avoir été laissé dans les gradins lors du match de samedi, le petit attaquant devra ce soir se contenter du poste de centre sur le quatrième trio. Le retour éventuel de Gallagher pourrait d'ailleurs être une très mauvaise nouvelle pour lui.

Pour l'heure, c'est Jacob De La Rose qui est l'attaquant en trop, et c'est lui qui devra sauter son tour lors du match de ce soir. Il n'y aura aucun changement en défense, et Carey Price sera devant le filet montréalais.