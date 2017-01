Le Canadien s'incline 4-1 face aux Penguins

Shea Weber et Alexei Emelin, eux, se sont mesurés à Sidney Crosby tout au long de la soirée et ils ont été en mesure de le réduire au silence. Therrien s'en est souvent remis à eux et ils ont bien répondu.

En plus d'être blessé deux fois plutôt qu'une en première période, Jeff Petry a laissé Jake Guentzel seul sur le 3 e but des Penguins en plus de cafouiller derrière le filet sur celui de Maatta en fin de 3 e . Nathan Beaulieu, qui était sur la glace en même temps que lui à ce moment-ci, a cassé son bâton à son retour au banc.

La structure défensive du CH, que Therrien espérait réparée après qu'elle eut maintenu les Red Wings de Detroit à un seul but lundi, a laissé passablement d'espace aux rapides patineurs des Penguins qui se sont souvent installés en zone offensive. On aimerait en dire autant du CH, mais ça n'a pas été le cas.

On est porté à regarder du côté du calendrier car, après tout, ce sont les employés de soutien des Penguins - les Eric Fehr, Jake Guentzel et autres Olli Maatta - qui sont parvenus à trouver le fond du filet. Mais ça ne ressemblait pas du tout à l'affrontement du début de saison entre les deux équipes que le CH avait remporté 4-0. Ou même au match âprement disputé du 31 décembre à Pittsburgh.

Mais pendant que Crosby était blanchi de la feuille de pointage, le trio d'Evgeni Malkin marquait deux buts en plus de bourdonner en de nombreuses occasions. Michel Therrien a dû réviser ses plans en cours de rencontre puisque le trio Pacioretty-Galchenyuk-Radulov se faisait manger tout rond par celui de Malkin. Il a donc décidé durant la deuxième période d'envoyer Max Pacioretty avec Phillip Danault et Andrew Shaw, et de placer Paul Byron sur le premier trio. Les résultats n'ont guère été plus convaincants.

En fait, c'est le trio de Tomas Plekanec, Arturri Lehkonen et Sven Andrighetto qui a connu la meilleure soirée. Non seulement le Suisse a marqué un deuxième but en quatre matchs, mais le trio a eu la présence offensive la plus dangereuse du Canadien lorsque trois déviations sur la même séquence ont failli tromper le jeune gardien Matt Murray.

Mais ce dernier, qui n'a pas souvent été mis à l'épreuve par le Canadien, a fermé la porte lorsque nécessaire. Le grand Américain a peut-être accordé sept buts aux Capitals de Washington lundi, mais il n'allait pas être d'une pareille générosité deux matchs de suite.

À l'autre bout, Carey Price devra voir le verre à moitié plein. Il a maintenant accordé quatre buts ou plus dans six de ses neuf derniers départs, mais s'il porte le poids des statistiques, il est loin d'avoir été le pire de son camp.

«Les buts alloués c'est une faute d'équipe, mais pour ma part je dois jouer mieux», a-t-il commenté.

Est-ce que le manque de séances d'entraînement pourrait aider à expliquer ses récents insuccès?

«On ne peut pas utiliser le peu d'entraînements comme excuse, je dois quand même trouver le moyen d'effectuer les arrêts.»

Cela dit, à un moment donné, il faudra que le Tricolore commence à nettoyer les nombreuses chances de catégorie A qu'il offre à l'adversaire. Et c'est bien espérer un retour en 3e période - la période magique du Canadien cette saison - mais ça ne marchera pas toujours. Et les Penguins n'étaient pas exactement le bon adversaire pour y parvenir, n'ayant jamais perdu cette saison lorsqu'ils ont l'avance après deux périodes.

Ils présentent désormais un dossier de 16-0-0 en pareilles circonstances.