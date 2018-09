 L'Américain Tadd Fujikawa révèle son homosexualité 

Fujikawa, un ancien prodige qui n'a pas réussi à s'exprimer au plus haut niveau, est sorti du placard sur son compte Instagram en commençant son message par la phrase « Donc... je suis gai ».

« Bien que cela soit bien mieux accepté dans notre société maintenant, on voit encore des enfants, des adolescents et des adultes être moqués et discriminés pour ce qu'ils sont », a-t-il écrit.

« Certains se sont même suicidés en réponse et, tant que ces choses se passeront, je continuerai à faire de mon mieux pour apporter plus de lumière sur ce problème et à me battre pour l'égalité », a poursuivi Fujikawa.

« J'ai longtemps pensé que je n'aurais jamais besoin de faire mon "coming out", car il m'importait peu que les gens le sachent, mais je me suis souvenu combien certains témoignages m'avaient aidé à avoir de l'espoir dans les pires moments », a-t-il expliqué.

Fujikawa avait fait sensation en 2006 en obtenant sa qualification pour l'US Open à 15 ans, du jamais-vu dans l'histoire du tournoi du Grand Chelem.

L'année suivante, il était devenu le deuxième plus jeune joueur à passer la coupure d'une épreuve du circuit professionnel nord-américain.

Après ses débuts tonitruants, Fujikawa, 27 ans, n'a pas confirmé et a dû se concentrer sur des circuits secondaires, comme le circuit professionnel canadien.

Il avait révélé souffrir de dépression, ce qu'il a rappelé dans son message sur Instagram : « J'ai passé trop de temps à me cacher et à détester qui j'étais, j'ai souvent eu peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. Ma santé mentale en a pâti des années », a-t-il expliqué.

Il est actuellement classé au-delà de la 2000e place mondiale et n'a pas disputé d'épreuve sur le circuit canadien en 2018.