Jeux du Commonwealth: Jennifer Abel se couvre d'or au 3 m

Par le passé, la Lavalloise a remporté le 3 m synchro avec Émilie Heymans lors de ses premiers Jeux en plus de gagner deux fois la compétition au 1 m. Également, elle a mis la main sur l'argent deux fois au 3 m individuel.

« Je suis venue ici pour ça, c'est elle qui me manquait. J'ai tout donné et ç'a été très difficile de plonger dehors. Il y avait beaucoup de distractions avec le ciel, l'eau, le vent, la pluie ce matin et l'épreuve de synchro qui n'a pas bien été. Cette médaille, je la voulais énormément. »

Abel s'est faufilée jusqu'au sommet avec une note finale de 366,95 à seulement 0,40 point de la deuxième, l'Australienne Maddison Keeney (366,55). Anabelle Smith, une autre représentante du pays hôte, a complété le podium avec 336,90 points.

« C'était très serré, j'ai joué un peu avec le feu. Je n'ai pas voulu faire mon plongeon avec un coefficient de difficulté de 3,4 parce que je voulais me concentrer sur la technique et miser sur le mental et non l'aspect physique. Pour une fois, c'est moi qui gagne par si peu ! » a fait savoir la Québécoise, troisième des préliminaires en matinée.

La multiple médaillée a d'ailleurs fait savoir qu'il s'agissait de ses derniers Jeux du Commonwealth. « Je peux vraiment boucler ce chapitre avec fierté ! » Toutefois, elle a affirmé qu'elle continuerait la compétition jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Ware en quatrième place

Pamela Ware, de Greenfield Park, a quant à elle conclu la compétition en quatrième place avec 330,60 points.

« Je me sens quand même bien. J'ai bien plongé et bien fait ma journée. J'ai manqué un plongeon et demi dans la finale, alors c'est de ma faute si j'ai fini quatrième, a-t-elle expliqué, elle qui a terminé deuxième des préliminaires plus tôt. J'aurais pu faire mieux, mais je suis contente de la façon dont j'ai géré ces deux semaines. C'était très long et j'étais fatiguée, mais j'ai réussi à me reprendre en main pour être au niveau que je voulais. »

À ses troisièmes Jeux du Commonwealth, Ware n'a toujours pas empoché de médaille dans les épreuves individuelles. « Je suis quand même super contente et je ne sais pas ce que le futur me réserve. C'était peut-être mes derniers Jeux, je n'ai pas encore décidé si je continuais de plonger. »

Riendeau en bronze au 10 m

Vincent Riendeau repartira de l'Australie avec une médaille de bronze autour du cou. L'athlète de Beaconsfield a terminé sa journée à la plateforme de 10 m avec 425,40 points. Il a été devancé par l'Australien Domonic Bedggood (451,15) et l'Anglais Matthew Dixon (449,55), respectivement premier et deuxième.

« C'est sûr qu'après les derniers Commonwealth, je voulais gagner une autre médaille, a dit le Québécois, troisième à Glasgow en 2014. J'ai manqué quelques détails de deux ou trois de mes plongeons, mais je suis très content que ceux qui ont vraiment bien été m'aient permis de monter sur le podium. »

Riendeau a fait toute une remontée au classement, lui qui figurait en huitième place à l'issue des préliminaires. « C'était difficile de me remettre dans le rythme, mais je suis revenu en confiance. J'ai essayé de faire toutes les corrections que mon entraîneur m'a données. Nous avons fait beaucoup de changement et ma liste de plongeons était moins stable que d'habitude avant de venir ici. »

Également en action, les Canadiens Rylan Wiens (370,30) et Tyler Henschel (320,85) pointent aux 8e et 12e rangs.