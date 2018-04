Taylor Ruck ajoute une 8e médaille à sa collection

La jeune nageuse canadienne Taylor Ruck a décroché un autre podium et ses performances aux Jeux du Commonwealth resteront dans les annales.

L'athlète de 17 ans a remporté sa huitième médaille à ces jeux, améliorant un record canadien datant de 52 ans. La Canadienne Elaine Tanner avait engrangé sept médailles (quatre d'or et trois d'argent) lors de l'édition 1966 à Kingston, en Jamaïque.

Ruck a collectionné une médaille d'or, cinq d'argent et deux de bronze à Gold Coast, s'assurant sa huitième lorsque le Canada s'est classé deuxième au relais quatre nages.

«Pas même dans mes rêves les plus fous, a avoué Ruck lorsqu'on lui a demandé si elle s'attendait à de tels succès.

«Je suis tellement honorée d'avoir été capable de remporter autant de médailles. Ces jeux ont été très amusants, et je suis tellement contente de les avoir terminé avec ces filles à mes côtés.»

Les responsables de la compétition ont révélé que la huitième médaille de Ruck égalait un record pour une seule édition des jeux. Les Australiennes Susie O'Neill et Emily Seebohm ont obtenu la même récolte auparavant.

Grâce à une récolte de quatre médailles mardi, le Canada a complété la compétition avec 20 médailles - trois d'or, 10 d'argent et sept de bronze - dont cinq en para-natation.

John Atkinson, le directeur haute performance à Natation Canada, a précisé que les prévisions à l'interne se situaient entre 14 et 18 médailles. Ruck a contribué à hausser ce total.

Penny Oleksiak, la grande vedette des Jeux de Rio, a été limitée à trois médailles et quelques déceptions. La Torontoise de 17 ans a mis la main sur trois médailles d'argent aux relais mais elle ne s'est pas démarquée dans ses épreuves individuelles.

Oleksiak a terminé quatrième aux 50 et 100 mètres papillon, cinquième au 100 m libre et septième au 200 m libre.

En plus de la médaille au relais, le Canada a récolté deux autres médailles d'argent et une de bronze.

L'Ontarienne Kylie Masse a fini deuxième au 50 mètres dos et les paranageuses Morgan Bird, de Calgary, et Abi Tripp, de Kingston, en Ontario, se sont classées respectivement deuxième et troisième au 50 mètres libre classe S8.

L'Australie a par ailleurs ajouté des médailles d'or à son palmarès lors de cette dernière soirée des épreuves de natation tandis que le Sud-Africain Chad le Clos a franchi un jalon personnel important.

L'Australie a ajouté six autres médailles d'or mardi: Ariarne Titmus a gagné le 400 mètres libres dames, après son titre au 800 mètres, Seebohm a triomphé au 50 mètres dos, Mitch Larkin a gagné le 200 mètres quatre nages et Jack McLoughlin s'est imposé au 1500 mètres avant d'effectuer le dernier relais victorieux dans l'épreuve quatre nages.

L'Australie a complété les épreuves de natation avec 73 médailles - 28 d'or, 21 d'argent et 24 bronze.

Avant la dernière soirée de compétition, le Clos avait raflé l'or lors des trois distances en papillon - les 50, 100 et 200m, et ajouté l'argent au 100 mètres libre. Ces quatre médailles avaient porté son total en carrière aux Jeux du Commonwealth à 16, un record pour un nageur, et deux de moins que le record absolu de 18 détenu par deux spécialistes au tir.

Le Clos a mérité sa 17e lorsque l'Afrique du Sud a obtenu le bronze au relais quatre nages.

Warner trébuche

La tentative de Damian Warner de défendre son titre au décathlon aux Jeux du Commonwealth a pris fin lorsqu'il a raté une barre au saut à la perche, laissant Lindon Victor remporter sa première médaille d'or à une compétition d'envergure.

Warner, le médaillé olympique de bronze et ancien médaillé d'argent aux championnats du monde, a raté ses trois essais à 4,50 mètres - bien en deçà de son record personnel de 4,90. Après sept épreuves, il menait avec 6297 points. Le Canadien de 28 ans a alors glissé de la première à la sixième place et n'a pas participé au concours du lancer du javelot ni au 1500 mètres lors d'une soirée humide au stade Carrara. Son résultat officiel: N'a pas complété l'épreuve.

Victor a procuré l'or à la Grenade, petite île des Caraïbes, avec 8303 points et le coéquipier de Warner, Pierce Lepage, a obtenu l'argent avec 8171 points.

«Ce n'est pas la façon dont je voulais gagner, avec Damien qui rate ses trois essais, mais j'ai prié pour gagner la médaille d'or, a confié Victor. Ce sont 10 épreuves, pas neuf. C'est la nature du décathlon.»

Au 1500 mètres dames, la Sud-Africaine Caster Semenya a amélioré le record des Jeux du Commonwealth en remportant la médaille d'or avec un chrono d'à peine plus de quatre minutes.

La double championne olympique du 800 mètres a franchi l'arrivée en 4:00,71, retranchant plus de quatre secondes au record établi par Hellen Obiri à Glasgow il y a quatre ans.

La Kenyane Beatrice Chepkoech a mis la main sur la médaille d'argent et la Galloise Melissa Courtney le bronze.