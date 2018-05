Un athlète kényan de premier plan contrôlé positif

Un coureur kényan de premier plan a été contrôlé positif à l'EPO, a révélé le quotidien kényan The Standard, sans fournir l'identité de l'athlète, Asbel Kiprop, triple champion du monde et médaille d'or olympique du 1500 m, affirmant être au courant de l'information le liant à cette affaire.

«J'ai lu des informations me liant au dopage. Comme athlète, j'ai été à la tête du combat contre le dopage au Kenya, une lutte à laquelle je crois fermement et apporte mon soutien», a affirmé Kiprop selon des propos rapportés par le quotidien anglais The Guardian.

«Je ne voudrais pas détruire tout ce que j'ai construit depuis ma première course internationale en 2007. J'espère que je pourrai prouver que je suis un athlète propre à chaque fois que fait se peut», a ajouté Kiprop, couronné roi du 1500 m en 2011, 2013 et 2015, toujours selon les propos que le Guardian lui attribue.

Il avait été déclaré champion olympique 2008 après le déclassement pour dopage de Rachid Ramzi.

L'agent de Kiprop, Frederico Rosa, a affirmé au Guardian «être également au courant des rumeurs» concernant son protégé. «Je dois attendre pour connaître la vraie histoire», a-t-il dit au quotidien anglais.