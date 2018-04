 Sophiane Méthot: reprendre son envol 

De retour au Québec après une longue absence, la Coupe Canada réunira plus de 250 athlètes canadiens, français, japonais et d'Hawaii, d'aujourd'hui à dimanche, au Patro Le Prévost. L'événement présente des épreuves individuelles et synchronisées masculines et féminines de trampoline, de tumbling et de double minitrampoline. La double championne olympique Rosie MacLennan y participera, sa première compétition sur la scène nationale depuis sa médaille d'or à Rio en 2016. Jason Burnett, vice-champion olympique à Pékin, sera aussi de la partie.

