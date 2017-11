 RSEQ-FAEQ: plus de 300 000 $ en bourses à l'occasion du gala 

De ce montant, 85 étudiants-athlètes se partagent 250 500 $ en bourses. Un montant supplémentaire de 51 000 $ a été octroyé au cours de l'année 2017 à une quinzaine d'étudiants-athlètes dans le cadre des autres programmes de bourses de la FAEQ.

Lors du gala en soirée mercredi, les gagnants suivants ont été dévoilés, en lien avec la saison universitaire 2016-2017 (performances entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017) :

Étudiante-athlète de l'année - Excellence académique

Katerine Savard - Natation - Les Carabins de l'Université de Montréal

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio au 4 x 200 m libre, elle a également remporté sept médailles au Championnat canadien U SPORTS. Ayant complété 19 crédits et un stage, elle a maintenu une moyenne académique de 3,75 sur 4,3 en Enseignement préscolaire et primaire.

Savard a aussi été la gagnante de la catégorie Étudiante-athlète de l'année - Sport individuel.

Étudiant-athlète de l'année - Excellence académique

Louis-Mathieu Normandin - Football - Les Carabins

Nommé au sein de l'équipe d'étoiles RSEQ et U SPORTS en 2016, il a complété 27 crédits et a maintenu une moyenne académique de 3,99 sur 4,3 en Administration des affaires.

Étudiant-athlète de l'année - Sport individuel

Antoine Thibeault - Athlétisme - Le Rouge et Or de l'Université Laval

Nommé Athlète par excellence sur piste RSEQ et U SPORTS, il a remporté la médaille d'or au 3 000 m et d'argent au 1 500 m au Championnat canadien. Également nommé au sein de l'équipe d'étoiles RSEQ et U SPORTS en cross-country, il poursuit ses études en Enseignement de l'éducation physique.

Étudiante-athlète de l'année - Sport d'équipe

Alex Kiss-Rusk - Basketball - Martlets de l'Université McGill

Nommée au sein de la première équipe d'étoiles U SPORTS, elle a également été sacrée Joueuse défensive par excellence RSEQ. Au Championnat canadien, elle a remporté une médaille d'or et l'honneur de Joueuse par excellence du tournoi. Elle poursuit ses études en Psychologie.

Étudiant-athlète de l'année - Sport d'équipe

Mathieu Betts - Football - Le Rouge et Or Nommé Joueur de ligne par excellence RSEQ et U SPORTS ainsi qu'au sein de la première équipe d'étoiles défensive U SPORTS, tout en poursuivant ses études en Enseignement de l'éducation physique.

Équipe féminine de l'année

Basketball - Martlets

Les Martlets ont remporté leur sixième Championnat RSEQ consécutif et le premier Championnat canadien depuis 34 ans pour le RSEQ. Une de ses joueuses a été nommée Joueuse par excellence du Championnat et mérite une place au sein de l'équipe canadienne U SPORTS.

Équipe masculine de l'année

Football - Rouge et Or Suite à leur conquête de la Coupe Dunsmore et la Coupe Uteck, le Rouge et Or a remporté la neuvième Coupe Vanier de l'histoire du programme. Cinq joueurs ont été nommés au sein de l'équipe d'étoiles canadienne.

Entraîneur de l'année - Volet féminin

Ryan Thorne - Basketball - Martlets Avec une fiche de 9-7 en saison régulière, son équipe a rebondi en séries en remportant un sixième Championnat RSEQ consécutif et le Championnat canadien, leur première médaille d'or dans l'histoire du programme.

Entraîneur de l'année - Volet masculin

Félix-Antoine Lapointe - Cross-country - Rouge et Or Ayant remporté un sixième Championnat RSEQ d'affilée, il dirige son équipe vers une première conquête canadienne U SPORTS pour le Québec depuis 1972. Il remporte le prix d'Entraîneur de l'année pour la quatrième année consécutive.

Étudiant(e)-athlète de l'année - Leadership Myriam Robitaille - Volleyball - Martlets

Myriam et quatre autres bénévoles ont organisé le tournoi Serve, une collecte de fonds au profit de l'éducation sexuelle au Québec en collaboration avec l'organisme À deux mains. Nommée au sein de la 2e équipe d'étoiles RSEQ en 2017, elle poursuit ses études en langue et littérature françaises.