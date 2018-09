Première en chirurgie cardiaque à Québec

Dix ans de progrès

Depuis dix ans, les remplacements de valves cardiaques ont fait des pas de géant. Alors qu'auparavant, il s'agissait toujours d'une opération à coeur ouvert, depuis une dizaine d'années, de plus en plus de remplacements de valve aortique ont lieu par cathéter, au moyen d'une petite incision, selon le chirurgien cardiaque François Dagenais, qui fait partie de l'équipe ayant fait cette première. « On est rendu à 20-25 % des remplacements de valves aortiques, et en Europe, dans certains pays, on est à 50 %. Depuis trois ou quatre ans, on a essayé plusieurs stratégies pour le remplacement par cathéter de la valve mitrale, qui est beaucoup plus complexe. La compagnie 4C Medical de Minneapolis travaille sur ça depuis deux ans, et nous sommes en discussions avec eux depuis un an. »

Le patient

Donat Essiembre, 77 ans, s'était rendu compte qu'il était essoufflé au moindre effort. « Il a déjà été opéré à l'aorte il y a une dizaine d'années, et avait eu des pontages, alors une opération à coeur ouvert n'était pas indiquée », explique le Dr Dagenais. L'opération a duré 20 minutes, et hier, M. Essiembre était déjà assez en forme pour retourner chez lui. Étant donné que le remplacement par cathéter de la valve mitrale demeure compliqué, il s'agira probablement d'un choix rare, et l'opération à coeur ouvert demeurera la norme pour le moment, selon le Dr Dagenais. L'autre valve située à l'intérieur du coeur, la valve tricuspide, est elle aussi rarement remplacée par cathéter. Le remplacement par cathéter de la valve pulmonaire est beaucoup plus courant.

L'ABC du coeur

Le sang arrive au coeur par une portion du coeur appelée oreillette droite, puis est pompé vers le ventricule droit en passant par la valve tricuspide, puis vers le poumon en passant par la valve pulmonaire. Après avoir été « nettoyé » dans les poumons, le sang revient à l'intérieur du coeur par l'oreillette gauche, va vers le ventricule gauche en passant par la valve mitrale, puis vers l'aorte et le reste du système sanguin en passant par la valve aortique.

« Un pas important »

La Presse a demandé son avis sur cette première à Chad Kliger, chirurgien cardiaque à l'hôpital Lennox Hill, à New York, qui vient de publier une étude sur les progrès en réparation par cathéter de la valve mitrale dans le Journal of Interventional Cardiology. « On savait que ça s'en venait, mais c'est une étape importante, a dit le Dr Kliger. C'est signe que la technologie commence à être au point, mais évidemment, il faut une équipe hors pair pour que ça fonctionne. Je connais la compagnie 4C, leur approche est différente des autres. Mais de toute façon, il semble se dessiner que pour le remplacement de la valve mitrale par cathéter, aucune technologie ne s'imposera, ça va dépendre selon le patient. »