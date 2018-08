Zika: des malformations qui se manifestent après la naissance

Le Zika durant la grossesse ne cause pas seulement des malformations à la naissance, selon une nouvelle étude américaine. Certains bébés infectés semblent normaux quand ils sortent du ventre de la mère, puis souffrent de retards de développement et même de microcéphalie.

Un an plus tard

Quand une femme est infectée par le virus Zika juste avant ou pendant une grossesse, son bébé a 6 % de risque d'avoir une malformation congénitale à la naissance, généralement de la microcéphalie. Mais le danger pourrait être encore plus élevé, selon une nouvelle étude américaine. À 1 an, 8,5 % des bébés en apparence indemnes à la naissance malgré une infection au Zika durant la grossesse ont des « anomalies neurodéveloppementales » possiblement liées au virus qui infeste l'Amérique latine. « On parle de problèmes de vue ou d'ouïe, de difficultés à bouger les bras et les jambes ou à avaler, de convulsions », explique Margaret Honein, des Centres de contrôle des maladies (CDC) du gouvernement américain, qui est l'auteure principale de l'étude publiée cette semaine dans le Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) des CDC. « Il y a même 1 % des bébés qui développent une microcéphalie sans en avoir une à la naissance. » L'échantillon était formé de 1450 bébés nés de mères possiblement infectées par le Zika immédiatement avant ou durant la grossesse. Au total, 14 % des bébés avaient un problème possiblement lié au Zika à l'âge de 1 an.

L'importance des tests

Cette découverte renforce l'importance de tests réguliers durant la première année de vie d'un bébé dont la mère a eu un diagnostic d'infection, ou un soupçon d'infection, au Zika peu avant ou pendant la grossesse. « Il faut s'assurer que tous les médecins traitants sont au courant », dit Mme Honein, en entrevue depuis le Maryland. « Tous les bébés doivent être suivis durant la grossesse, puis à la naissance avoir des tests à leur cerveau, soit une tomographie, une résonance magnétique ou un test à ultrasons. Après un mois, il faut un examen de la vue et de l'ouïe, et par la suite des tests réguliers de neurodéveloppement. » Seulement 36 % des bébés dans l'échantillon de Mme Honein avaient eu un test ophtalmologique, 47 % un test de l'ouïe et 60 % une imagerie du cerveau. Un test biochimique est-il envisageable pour quantifier le risque qu'un bébé souffre de problèmes liés au Zika et effectuer un suivi encore plus serré de certains bébés ? « Beaucoup de groupes travaillent sur cette question », dit Mme Honein.

Cibler le trimestre

Dans cette nouvelle étude, les épidémiologistes des CDC n'ont pas tenu compte du trimestre de grossesse où est survenue l'infection. « D'autres études ont observé que le risque de malformation à la naissance était plus élevé si l'infection survenait durant le premier trimestre », explique Mme Honein, qui dirige le Centre national sur les malformations congénitales des CDC. « Mais nous n'avons pas fait cette distinction pour le moment. Il sera important de le faire, c'est l'une des prochaines étapes. » Se pourrait-il que différents mécanismes soient à l'oeuvre pour les malformations détectables à la naissance ou après quelques mois ? « Nous ne savons pas grand-chose sur l'action du Zika sur les neurones et le système nerveux, simplement qu'il y a des dommages. Tout est envisageable. »

Des recommandations

Les CDC ont aussi mis à jour leurs recommandations sur la planification des grossesses pour ceux qui voyagent dans un pays touché par le Zika. Le délai nécessaire pour être certain de ne pas transmettre le virus à un foetus ou par voie sexuelle a été abaissé de six mois à trois mois pour les hommes et deux mois pour les femmes. « Le virus survit plus longtemps dans le sperme », explique Mme Honein. Cela signifie que si on voyage dans une région touchée, il faut utiliser un préservatif à chaque relation sexuelle. Santé Canada, qui conserve pour le moment le délai de six mois pour le préservatif, n'inclut pas les États-Unis continentaux parmi les régions touchées, mais relaie des recommandations des CDC indiquant que les voyageurs au Texas et dans le sud de la Floride devraient aussi porter un préservatif pendant deux mois pour les femmes et trois mois pour les hommes.