Une microdose de LSD avant d'aller au boulot

Des mueslis accompagnés de yogourt et de fruits. C'est le déjeuner habituel d'Alex*, un programmeur informatique montréalais. Mais depuis un an, il lui arrive régulièrement d'ajouter à son menu matinal un soupçon de... LSD.

Oubliez les expériences mystiques, Lucie dans le ciel avec des diamants et tout le tralala psychédélique associés à ce puissant hallucinogène. Alex, un père de famille dans la trentaine, est plutôt ce qu'on appelle un «microdoseur». Sur l'internet clandestin, il commande, au prix de 5 $ chacun, des buvards imprégnés de 100 microgrammes de LSD - une dose qui pourrait lui faire voir des fractales de couleurs pendant plusieurs heures.

Mais ce n'est pas ce que recherche Alex. À l'aide d'un couteau de type X-acto, il coupe minutieusement ses buvards en huit parties égales. Puis il en consomme une, avant d'aller au bureau ou de passer une journée tranquille à la maison.

«Ça aide à la concentration, explique Alex. L'effet est très subtil - la première fois que j'ai fait ça, c'était une fin de semaine et je n'ai rien noté. C'est la deuxième fois, au bureau, que je l'ai senti. J'étais focusé, plus créatif, plus joyeux aussi. Et plus volubile. Dans le contexte du travail, j'ai souvent tendance à être réservé. Là, j'avais plus le goût et le courage de partager mes opinions.»

Une vague

Alex fait partie d'un mouvement qui recommence à expérimenter avec l'une des drogues les plus iconiques des années 60, mais avec une tout autre philosophie. Loin de vouloir quitter la réalité par des voyages psychédéliques, les microdoseurs veulent au contraire s'y plonger plus intensément.

Dès 2010, le psychologue et auteur américain James Fadiman, un défenseur de longue date des drogues psychédéliques, commence à promouvoir l'idée d'utiliser de très petites doses de drogues comme le LSD - environ un dixième des doses habituelles - pour obtenir des effets complètement différents. Il popularise le régime souvent suivi par les microdoseurs et qui en maximiserait les effets : une dose de 10 à 15 microgrammes de LSD tous les trois jours.

Comme c'est souvent le cas, les travailleurs technos de la Silicon Valley sont parmi les premiers à sauter dans le bateau.

San Francisco, berceau du mouvement hippie et du psychédélisme, se remet à battre au rythme du LSD, mais de manière complètement différente.

Dans la presse américaine, les témoignages de jeunes entrepreneurs disant consommer du LSD pour améliorer leurs performances déferlent.

«Tous les milliardaires que je connais, presque sans exception, prennent des hallucinogènes sur une base régulière», a affirmé Tim Ferriss, investisseur de la Silicon Valley, dans une entrevue accordée à CNN en 2015.

La vie en rose

Mais il n'y a pas que la performance. En janvier dernier, l'auteure américaine Ayelet Waldman, a publié un essai-choc intitulé A Really Good Day - How Microdosing Made a Mega Difference in My Mood, My Marriage and My Life (Une très belle journée - Comment le microdosage a fait une mégadifférence sur mon humeur, mon mariage et ma vie). Mme Waldman, mère de quatre enfants, donne un nouveau visage au phénomène.

«Ça m'aide à voir le beau côté des choses, confirme Alex. Je peux regarder par la fenêtre et me dire : "Il fait tellement beau dehors." Et tu te fiches plus des petites choses qui ne sont pas importantes.»

Il dit parfois consommer une microdose de LSD avant de passer une journée avec son fils. «On passe de super moments», assure-t-il.

Selon lui, ces petites fenêtres d'optimisme lui ont permis d'envisager certains aspects de sa vie différemment et de façon durable, même une fois l'effet de la drogue estompé.

Mystère scientifique

Intrigués, les scientifiques commencent à se pencher sur l'effet des microdoses sur le cerveau. Aucune étude complète sur les humains n'a encore été faite, mais certaines pistes d'explications existent.

Avant même d'avoir entendu parler du phénomène, Gabriella Gobbi, professeure associée au département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheuse au CUSM, a étudié l'effet des microdoses de LSD sur les rats. Et montré qu'elles aident à améliorer leur humeur.

«Quand j'ai commencé à lire sur les microdoses et tout ce qui se passe dans la Silicon Valley, j'ai dit : "Wow! C'est exactement ce qu'on a observé chez nos rats!"», s'exclame-t-elle. Elle prévient toutefois que la pratique n'est pas sans risques.

«Nos recherches suggèrent qu'il existe bien une fenêtre thérapeutique dans l'action du LSD, mais qu'elle est très réduite, explique-t-elle. La différence entre un bon dosage et un mauvais dosage est très faible - à peine quelques microgrammes. Les gens susceptibles de développer des maladies mentales, notamment, courent des risques importants.» Elle se questionne aussi sur l'idée d'utiliser des substances psychoactives sans ordonnance et sans suivi médical.

Des risques importants

Santé Canada prévient que le LSD peut avoir des «répercussions de longue durée sur le cerveau et l'état émotionnel». La drogue peut aussi provoquer des psychoses, de la paranoïa et des «retours en arrière» - une réapparition soudaine des effets qui peut se produire jusqu'à des années après la consommation. Il est toutefois établi que le LSD ne provoque aucune dépendance physique.

Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, estime que le phénomène du microdosage soulève la question de la productivité à tout prix dans notre société de performance.

«Ça montre aussi que les substances, qu'elles soient légales ou non, médicamenteuses ou non, font partie de notre vie et vont continuer à le faire», estime-t-il.

Alex, de son côté, suit parfois le régime d'une microdose tous les trois jours pendant une certaine période. Mais il peut aussi passer plusieurs semaines sans consommer de LSD et dit ne pas s'en porter plus mal.

«Quand j'ai des trucs complexes à régler au travail, des fois, j'essaie de microdoser pour voir si ça va m'aider, dit-il. Mais ce n'est pas magique non plus. Si tu es fatigué ou si tu n'es pas motivé, tu peux te retrouver à focuser sur des articles sur internet au lieu de ton travail.»

*Parce que le LSD est illégal et pour ne pas attirer l'attention de ses proches et de son employeur, Alex a accepté de témoigner uniquement sous un nom d'emprunt.

***

UN PHÉNOMÈNE CACHÉ

Combien de Montréalais avalent du LSD avec leurs céréales? ll est impossible de le savoir. Mais Jean-Sébastien Fallu, de l'Université de Montréal, observe un «intérêt récurrent» pour le sujet.

«On a des gens qui rapportent le faire. D'une manière très impressionniste, je dirais que ce n'est ni mainstream ni complètement marginal», dit-il. Notre source Alex, qui travaille au coeur du secteur techno montréalais, affirme ne pas avoir eu vent de collègues qui prennent aussi du LSD de cette façon. C'est sur l'internet qu'il a eu l'idée d'essayer les microdoses.

«C'est sûr que c'est très tabou, dit-il. Dire que tu prends du LSD avant d'aller au travail, c'est un bon truc pour t'attirer un regard étrange. Je n'en parle pas au bureau.»

Philippe Telio et Chris Arsenault, respectivement du Startup Fest et du fonds iNovia, côtoient au quotidien les entrepreneurs technos de la métropole, souvent inspirés par la culture de la Silicon Valley. Ils disent n'avoir jamais entendu parler de microdoses de LSD à Montréal.

En juin dernier, l'organisation américaine The Third Wave a organisé une séance d'information consacrée au microdosage du LSD à Montréal, pour laquelle une limite de 45 billets avait été fixée.