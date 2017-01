Le diabète tue nettement plus qu'estimé aux É.-U.

Le diabète adulte compte pour 12% de toutes les causes de décès aux États-Unis, une proportion nettement plus grande qu'indiquée par une précédente estimation, selon une étude publiée dans une revue américaine mercredi.

Cette maladie dont la fréquence a fortement augmenté ces dernières années avec l'augmentation de l'obésité, est la troisième cause de mortalité dans le pays après les pathologies cardiovasculaires et le cancer, selon l'étude des universités de Pennsylvanie et de Boston parue dans PLOS ONE.

Selon la seule étude similaire effectuée auparavant à partir de données recueillies dans les années 1980/1990, seulement 4% de tous les décès aux États-Unis étaient alors attribués au diabète.

Pour cette nouvelle estimation, Andrew Stokes, un démographe de l'Université de Boston (Massachusetts) s'est appuyée sur deux grandes bases de données nationales représentatives dont le «National Health Interview Survey» qui peut fournir un échantillon de plus de 282 000 individus.

Cela permet de suivre les personnes jusqu'à leur certificat de décès et faire une comparaison entre les diabétiques et les non-diabétiques, expliquent les chercheurs.

Les chercheurs ont pu déterminer que le diabète compte désormais pour 12% des causes de décès aux États-Unis.

Ces auteurs ont également constaté que le diabète comme cause de décès avait été jusqu'alors largement occulté.

Les statistiques annuelles de mortalité et de longévité font ressortir les grands facteurs comme la drogue, l'abus d'alcool et le suicide, mais jamais le diabète, relèvent les chercheurs.

Dans la mesure où un diabétique souffre souvent de complications cardiovasculaires et rénales, il peut être difficile de déterminer la cause exacte du décès, ce qui crée une ambiguïté sur le certificat de décès et conduit à des statistiques de mortalité erronées.

Les auteurs soulignent l'importance désormais de disposer d'estimations plus exactes sur cette maladie et la mortalité qu'elle entraîne vu que le diabète a pris les proportions d'une épidémie ces dernières années.

En 1980, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estimaient à 5,53 millions le nombre de personnes diabétiques aux États-Unis. En 2014, ce chiffre a presque quadruplé, atteignant 21,95 millions.

«L'espérance de vie des Américains a augmenté très lentement au cours de la dernière décennie et a même légèrement diminué en 2015», relève Samuel Preston, professeur de sociologie à l'Université de Pennsylvanie.

«Il est très probable que l'obésité et le diabète ensemble ont été un facteur important dans ce ralentissement des gains de longévité (...) et ces nouvelles statistiques devraient être utiles pour déterminer plus précisément leur rôle», estime-t-il.