Un astronome amateur découvre un satellite perdu de la NASA

Ce satellite de la NASA a été lancé en 2000 pour prendre des images de la magnétosphère et cartographier le mouvement du plasma. La NASA a cependant perdu le contact avec son satellite en 2005 et le projet a été abandonné en 2007.

Scott Tilley, un technicien en électricité âgé de 47 ans, profite de ses temps libres pour fouiller l'espace à la recherche de satellites-espions en utilisant des signaux de radiofréquences et un amalgame de caméras et d'antennes installés sur le toit de sa maison de Roberts Creek.

Photo fournie via PC

Scott Tilley a relaté sa démarche par écrit sur son blogue et sur Twitter.

« Tout le monde croyait que le satellite était mort, qu'il ne communiquait plus et qu'il n'était qu'un autre déchet de l'espace », a expliqué Scott Tilley.

Ce dernier a toutefois démontré que le signal était toujours bien actif et que l'appareil continuait de transmettre des données.

Avec l'aide d'un ami et collègue astronome, Cees Bassa, Scott Tilley a calculé que le satellite IMAGE avait tenté de rejoindre la Terre depuis plus d'un an. Ses communications se sont toutefois perdues à travers le bruit des autres conversations de satellites.

Soulevé par l'enthousiasme de sa découverte, Scott Tilley a relaté sa démarche par écrit sur son blogue et sur Twitter. Il a même envoyé un message à la NASA, mais n'a pas reçu de réponse.

Ce n'est qu'au cours des derniers jours, lorsqu'il est entré en contact avec un scientifique ayant participé à la conception d'IMAGE, que la frénésie s'est enclenchée.

« J'ai reçu des dizaines de courriels de chercheurs et de personnes impliquées dans la mission d'IMAGE et ils étaient tous très excités », a confié le Britanno-Colombien.

C'est alors qu'un directeur de mission de la NASA l'a contacté et il s'est fait un plaisir de partager ses informations avec l'agence américaine.

Un communiqué publié sur le site internet de la NASA, cette semaine, confirme que le satellite IMAGE a été retrouvé par un astronome anonyme.

« La NASA a été en mesure de consulter certains paramètres de base à partir de l'engin spatial, laissant croire que le système de commande principal est au moins toujours opérationnel », indique le communiqué.

Des scientifiques et des ingénieurs du centre spatial Goddard de la NASA, au Maryland, doivent procéder à l'analyse des données au cours des prochaines semaines, mais l'âge avancé du satellite risque de poser problème.

« Les types de disques durs et de systèmes d'exploitation utilisés dans le centre d'opération de la mission IMAGE n'existent plus et les autres systèmes ont été mis à jour de nombreuses fois par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque, ce qui va nécessiter un important travail d'ingénierie inversée », souligne l'agence spatiale américaine.

La découverte de Scott Tilley a aussi été soulignée par le magazine Science.

L'astronome amateur ne s'est toujours pas fait offrir d'emploi par la NASA, mais il admet qu'il sauterait sur l'occasion. Il se dit tout de même heureux de savoir que la NASA a bien voulu collaborer avec un Canadien qui explore l'espace depuis qu'il est tout-petit à l'aide d'ondes radio.

« J'apprécie que ces gens extrêmement compétents, qui font un travail incroyable pour nous tous, soient assez ouverts d'esprit pour écouter un inconnu à travers tout le vacarme », a-t-il dit.