Yémen: discussions sur une reprise des pourparlers de paix

Jamil Nasser

Agence France-Presse

Sanaa

Les rebelles yéménites Houthis ont discuté avec l'émissaire de l'ONU Martin Griffiths d'une reprise «le plus tôt» possible des pourparlers de paix, une semaine après l'annulation de discussions à Genève et une intensification des combats autour de la ville stratégique de Hodeida.