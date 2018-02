Trêve en Syrie: Macron et Merkel rencontrent Poutine dimanche

«Le Conseil de sécurité vient d'adopter à l'unanimité une résolution demandant une trêve de 30 jours en Syrie», rappelle l'Elysée, qualifiant la résolution de «première étape indispensable», avant d'annoncer que, dès dimanche, Mme Merkel et M. Macron «s'entretiendront avec le Président Poutine sur la mise en oeuvre de cette résolution et sur la feuille de route politique indispensable pour instaurer une paix durable en Syrie».

«Nous serons dans les prochaines heures et les prochains jours extrêmement vigilants sur sa mise en oeuvre concrète», prévient le communiqué qui affirme que la trève «doit être respectée» et que «les convois humanitaires doivent pouvoir parvenir sans attendre dans les localités les plus touchées par les violences et les pénuries. Les évacuations médicales d'urgence doivent être mises en oeuvre sans entrave.»

Le communiqué, qui dénonce «les bombardements indiscriminés du régime syrien», souligne que» les besoins sur le terrain sont immenses, notamment dans la région de la Ghouta à l'est de Damas».

«Tous les pays concernés doivent agir pour la pleine mise en oeuvre des engagements pris dans les jours qui viennent, à commencer par les garants d'Astana, la Russie, la Turquie et l'Iran», note également l'Elysée, alors qu'il aura fallu plus de 15 jours d'échanges sans initiative forte de membres du Conseil de sécurité contre le cycle infernal des violences infligées aux civils pour aboutir à la résolution de l'ONU samedi soir.

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian «se rendra à Moscou mardi. À cette occasion, il examinera avec son homologue russe, M. Serguei Lavrov tous les moyens de mettre efficacement en oeuvre la résolution 2401 du Conseil de sécurité des Nations unies et de relancer les efforts internationaux pour parvenir à une solution politique du conflit», a annoncé sa porte-parole dimanche matin dans un communiqué.

Le texte de l'ONU se borne à «réclamer» une trêve «sans délai», avec pour objectif «de permettre la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves».

Les hostilités peuvent toutefois continuer contre les groupes jihadistes «et» leurs associés, laissant libre cours aux interprétations.

Plus de 500 civils, dont une centaine d'enfants, ont été tués en sept jours de frappes du régime syrien sur le fief rebelle de la Ghouta orientale.