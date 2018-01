Treize Syriens morts dans une tempête de neige

Jeudi soir, un groupe de Syriens, dont des enfants, a tenté de traverser illégalement la frontière libanaise, mais a été surpris par une violente tempête.

L'armée et la Défense civile libanaises avaient indiqué vendredi avoir retrouvé les corps de 10 Syriens, dont deux enfants et six femmes. Mais le bilan s'est depuis alourdi.

Selon Lisa Abou Khaled, une porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, le bilan est désormais d'au moins 13 morts.

«Les victimes essayaient de traverser un passage ardu par des températures glaciales», a indiqué le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) dans un communiqué.

«D'autres membres du groupe, dont une femme enceinte, ont été retrouvés à temps et aidés par les habitants des environs, l'armée libanaise et la Défense civile pour rejoindre des hôpitaux.», a-t-il ajouté.

Une source au sein de l'armée libanaise a affirmé à l'AFP que le bilan avait atteint 14 morts.

«L'armée a récupéré un total de 12 corps vendredi et une personne est décédée à l'hôpital. Un autre corps a été retrouvé samedi, ce qui porte le total à 14», a précisé cette source.

Le Liban, qui compte quatre millions d'habitants, accueille près d'un million de Syriens ayant fui la guerre qui ravage leur pays depuis 2011. Beaucoup vivent dans des tentes dans l'est du pays et souffrent du froid en hiver.

L'Unicef a annoncé samedi qu'elle leur distribuait des couvertures, des vêtements chauds et de quoi se chauffer.

«Davantage d'enfants pourraient être retrouvés morts, puisque des habitants de la région et les autorités libanaises continuent de rechercher des gens qui seraient pris au piège dans les montagnes», a fait savoir l'Unicef dans un communiqué.

Le Liban et la Syrie partagent une frontière de 330 km, dépourvue de délimitation officielle à plusieurs endroits.