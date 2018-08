État d'urgence à Gênes après l'effondrement meurtrier d'un pont

Le gouvernement italien a décrété mercredi l'état d'urgence pour un an à Gênes, sous le choc au lendemain de l'effondrement d'un pont autoroutier qui a fait au moins 39 morts, et promis de révoquer la concession de l'exploitant, accusé de négligence.

Malgré les efforts incessants des secouristes dans l'amas de béton et de ferraille gisant en contrebas du pont, le bilan n'a pas beaucoup évolué dans la journée de mercredi: 39 morts et 16 blessés, dont neuf dans un état grave, ainsi que plusieurs disparus.

Trois enfants âgés de 8 à 13 ans figurent parmi les morts. Il y a également quatre jeunes Français, ainsi que trois Chiliens et un Colombien, selon les services diplomatiques de ces deux derniers pays.

À la demande de la région, «nous avons décrété l'état d'urgence pour 12 mois», a annoncé le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire dans la ville portuaire sinistrée.

Cet état d'urgence offre un «cadre normatif» pour la gestion du site et l'assistance aux plus de 630 personnes évacuées et dont les habitations, en contrebas de ce qui reste du pont, sont condamnées, a expliqué le président de la région, Giovanni Toti.

Flanqué des deux hommes forts du gouvernement, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, M. Conte a aussi annoncé le déblocage d'une première tranche de 5 millions d'euros d'aide d'urgence, ainsi qu'une journée de deuil national, à une date qui reste à déterminer pour coïncider avec une cérémonie de funérailles des victimes.

Environ 35 voitures et plusieurs camions, selon la protection civile, ont été précipités dans le vide d'une hauteur de 45 mètres dans l'effondrement soudain et inexpliqué d'une portion de plus de 200 mètres du pont Morandi, un ouvrage massif en béton de la fin des années 1960 qui a régulièrement dû faire l'objet d'importants travaux d'entretien.

L'effondrement «n'est pas dû à la fatalité», a martelé le procureur de Gênes, Francesco Cozzi, venu sur les lieux, alors que l'enquête vient seulement de débuter.