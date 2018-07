France: enquête après des violences d'un collaborateur de Macron

Dans un article mis en ligne mercredi soir, accompagné d'une vidéo, le quotidien Le Monde a révélé qu'Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée (la présidence française), s'était coiffé d'un casque des forces de l'ordre, avant de «s'en prendre à un jeune homme à terre pendant une manifestation», à l'occasion du 1er-Mai.

Taha Bouhafs, un militant de la gauche radicale qui avait filmé la scène, a expliqué sur Sud Radio qu'il avait vu ce qu'il croyait être un policier «aller chercher une jeune fille (et) la tirer par le cou». Par la suite, poursuit le militant, le faux policier s'en prend à un homme, qui «se fait étrangler» et reçoit «plusieurs coups de poing dans le dos, dans la tête par derrière (...) l'homme était inoffensif, par terre, et suppliait d'arrêter», a-t-il ajouté.

«On se dit qu'on assiste à une énième scène de violence policière», témoigne auprès de l'AFP Jérémie Ferrer-Bartomeu, manifestant présent ce 1er mai. «On a assisté à une scène très pénible, à une sorte d'humiliation publique de deux personnes qui n'avaient pas du tout l'air de black blocks», résume-t-il.

Le Monde affirme que le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, a précisé qu'Alexandre Benalla avait demandé à «observer» le maintien de l'ordre, ce que le directeur de cabinet avait accepté. M. Strzoda a suspendu deux semaines M. Benalla, mais n'a pas saisi la justice.

Jeudi, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour «violences par personne chargée d'une mission de service public», «usurpation de fonctions» et «usurpation de signes réservés à l'autorité publique».

L'affaire «est désormais aux mains de la justice et c'est très bien ainsi», a déclaré le premier ministre Edouard Philippe devant le Sénat, assurant de sa «détermination à faire en sorte que cette enquête préliminaire puisse permettre de faire toute la lumière».

Une enquête parallèle sera de plus conduite par l'Inspection générale de la police, la «police des polices», a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Ancien membre des services d'ordre de l'ex-président socialiste François Hollande, Alexandre Benalla avait été renvoyé par l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg pour «faute professionnelle» avant de joindre la garde rapprochée d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.

Il a ensuite été nommé «chargé de mission» à l'Élysée, en tant qu'adjoint au chef de cabinet du président, François-Xavier Lauch.

Interpellé, lors d'un déplacement dans le Sud-Ouest, par un journaliste lui demandant si la République était «entachée» par cette affaire, M. Macron a juste répondu: «non, non, elle est inaltérable !»

Alexandre Benalla, qui a été de plus muté à des fonctions administratives, a reçu «la sanction la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée», a assuré le porte-parole de la présidence, Bruno Roger-Petit.

Un deuxième homme a aussi «outrepassé son autorisation», a révélé le porte-parole. Vincent Crase, gendarme réserviste et employé de LREM (parti présidentiel), a aussi écopé d'une «mise à pied de quinze jours avec suspension de salaire», et «il a été mis également fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République».

«Faire la lumière»

Mais ces déclarations n'ont pas suffi à stopper le tollé suscité dans l'ensemble des courants politiques, jusque dans le parti présidentiel (LREM), dont un député, Laurent Saint-Martin, a estimé qu'Alexandre Benalla ne devait «plus travailler à l'Élysée».

À droite, le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez s'est demandé s'il y avait eu «des manoeuvres» pour «étouffer» l'affaire.

«Ce n'est pas le genre de la maison», a répondu Richard Ferrand, le chef de file des députés LREM.

À gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure a estimé que M. Benalla devait «être redevable devant la justice». «Il n'est pas imaginable qu'un directeur de cabinet qui connaît parfaitement le droit et qui doit être exemplaire (...) donne le sentiment qu'il y a (...) deux poids deux mesures», a-t-il dit.

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI (gauche radicale), a réclamé qu'un juge d'instruction soit saisi, car tous les «éléments sont là qui permettent d'identifier un délit».