Condamné pour génocide, Ratko Mladic fustige l'OTAN

Plus de 20 ans après la guerre, qui a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés, l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont le génocide de l'enclave de Srebrenica, où 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués en 1995.

photo tirée d'une vidéo du TPIY,via l'Associated Press