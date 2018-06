«Macédoine du Nord», nouveau nom de la Macédoine accepté par Athènes

Ce sera «République de Macédoine du nord»: Athènes et Skopje sont finalement arrivés mardi à un accord sur le nom de la Macédoine, après une querelle de 27 ans, rendant possible un déblocage de l'adhésion de la petite ex-République yougoslave à l'UE et à l'OTAN.

Il n'est pas certain que ce choeur de louanges, qui acte le début du chemin de Skopje vers l'intégration, convaincra les franges nationalistes qui persistent de part et d'autre de la frontière.

Matthew Nimetz, l'émissaire des Nations-Unies pour cette affaire depuis l'origine, a également chaleureusement félicité» les deux hommes et leurs ministres des Affaires étrangères, Nikola Dimitrov et Nikos Kotzias.

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a lui aussi «salué chaleureusement la nouvelle», au terme de «nombreuses années de patiente diplomatie». Il a demandé aux deux pays de «finaliser l'accord», pour «mettre Skopje sur la voie de l'adhésion à l'OTAN» et «renforcer la paix et la stabilité» dans les Balkans occidentaux.

Même tonalité de la part de la vice-présidente de la Commission européenne Federica Mogherini et du Commissaire à l'Intégration européenne Johannes Hahn qui, dans un communiqué, ont «salué de tout coeur» les deux premiers ministres pour «leur détermination et leur leadership dans cet accord (...) qui contribue à la transformation de toute l'Europe du Sud-est».

L'immense enjeu du règlement pour la Macédoine est donc de décrocher un feu vert au sommet européen de fin juin pour entamer des négociations d'adhésion avec l'UE et d'obtenir une invitation à rallier l'OTAN au sommet de l'Alliance des 11 et 12 juillet.

La Grèce ne tolérait pas que son voisin prenne le nom de sa province septentrionale et s'arroge la splendeur et les hauts faits des deux grands rois de Macédoine antique, Philippe II et son fils Alexandre le Grand.

Depuis l'indépendance de l'ancienne République yougoslave en 1991, la question du nom de la Macédoine a été un âpre sujet de discussion de part et d'autre de la frontière, attisé régulièrement au gré du plus ou moins grand nationalisme des gouvernements en place.

Au terme d'un marathon diplomatique entamé l'an dernier qui a été conclu lundi et mardi lors de deux entretiens téléphoniques, les premiers ministres Alexis Tsipras et Zoran Zaev ont pu annoncer l'accord au centre duquel se trouve le nouveau nom.

De conquêtes en guerres civiles, l'imbroglio gréco-macédonien, dont Athènes et Skopje sont sortis mardi, s'est constitué en quatre temps, sur plus de 2000 ans d'histoire.

Antiquité

Tout commence au IVe siècle av. J.-C. avec le roi Philippe II de Macédoine, qui conquiert et unifie les cités grecques. S'il est traité de «barbare» par l'orateur athénien Démosthène, son fils, Alexandre, formé par le philosophe Aristote, deviendra l'un des plus célèbres hérauts de la culture hellénique, qu'il porte jusqu'aux limites du monde alors connu.

La Grèce moderne a fait de cet héritage une partie intégrante de son identité nationale, même si le débat historique se poursuit sur l'origine et la langue des Macédoniens anciens.

De quoi faire descendre plus d'un million de Grecs dans la rue quand leurs voisins du nord, descendants d'arrivants ultérieurs, slaves et albanais, ont commencé à le leur disputer dans les années 90.

Après une longue bataille livrée à coups de statues géantes et de symboles, Skopje a officiellement renoncé cet hiver à cette appropriation historique, une «usurpation», disent les Grecs, en débaptisant son aéroport et sa principale autoroute, précédemment nommés Alexandre le Grand.

Guerres balkaniques 1912-13

Devenue au fil des empires, romain, byzantin puis ottoman, un creuset multiethnique, la région de Macédoine est au centre de la compétition acharnée que se livrent sur les dépouilles de l'Empire ottoman en Europe les États-nations naissants, Grèce, Serbie et Bulgarie, et les grandes puissances d'alors, Autriche-Hongrie, Russie, France et Grande-Bretagne.

La Grèce finira par en obtenir plus de la moitié, avec comme fleuron de sa nouvelle province portant le nom de Macédoine le port de Salonique, seul accès maritime régional. Mais le partage coûtera deux guerres qui se sont soldées par une vague d'épurations ethniques et de déplacements massifs de populations. La Bulgarie doit céder le plus gros des territoires qu'elle revendiquait et l'équivalent de l'État actuel devient une province du Royaume de Yougoslavie.

Exit dans l'immédiat tout projet national macédonien, c'est à cette époque Athènes et Sofia qui se regardent en chiens de faïence.

Guerres mondiale et civile 1940-49

Dans le sillage des troupes nazies, la Bulgarie prend sa revanche en envahissant une partie de la Macédoine grecque. Le souvenir cuisant laissé par cette poussée contribuera à nourrir un demi-siècle plus tard la méfiance envers un présumé irrédentisme de la Macédoine ex-yougoslave.

Entretemps, la fin du conflit mondial débouche en Grèce sur une guerre civile entre les troupes communistes qui ont dominé la résistance et les forces royalistes, chapeautées par Londres puis Washington.

Rapidement, les combats se concentrent dans le nord, où une minorité slavo-macédonienne, laissée par le découpage du début du siècle, est soupçonnée d'être un relais d'ambitions territoriales prêtées au régime communiste du Maréchal Tito.

Elle en paiera le prix en devant fuir massivement en Yougoslavie à la fin de la guerre. Cette route de l'exil a notamment été suivie par des parents de l'actuel maire de Skopje et du ministre des Affaires étrangères, Nikola Dimitrov, selon les médias grecs.

Démantèlement yougoslave 1991-2008

Seule ancienne république yougoslave, avec le Monténégro ultérieurement, à avoir fait sécession sans guerre, en 1991, la Macédoine n'en est pas moins emportée dans le tourbillon nationaliste qui saisit alors la région.

Athènes, qui a rallié la cause serbe et soutient le régime de Slobodan Milosevic, cède à la tentation de la surenchère en lui déniant le droit de conserver une quelconque mention au nom de Macédoine, même sous la forme d'un adjectif. La Grèce ira jusqu'à imposer un embargo économique, levé en 1995, au risque d'aggraver les tiraillements à l'intérieur du jeune État entre majorité slave et minorité albanaise.

Le pays voisin devient innommable pour les Grecs, qui le désignent dans le langage courant sous le nom de sa capitale, Skopje, ses habitants étant baptisés «Skopiani».

Quand la fièvre retombe côté grec, la droite nationaliste macédonienne prend le relais, gelant toute perspective d'accord jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 2017 de la coalition social-démocrate dirigée par Zoran Zaev.