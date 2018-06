Nom de la Macédoine: des Grecs mécontents descendent dans la rue

Quelque 2000 personnes se sont rassemblées à Pella, centre historique de la Macédoine antique et ville de naissance d'Alexandre le Grand, soit environ deux fois moins qu'espéré par les organisateurs.

«Nous invitons nos voisins, qui ne connaissent pas l'Histoire, à venir visiter nos musées et nos sites archéologiques pour découvrir que la Macédoine est grecque», a lancé à la foule le maire de Chalkidona, Ioannis Tsouknidas.

La manifestation, organisée par un comité soutenu par la diaspora grecque et des associations locales de maires, s'est déroulée concomitamment dans plus d'une douzaine de villes de cette région de Macédoine, au nord du pays.

À plus petite échelle, d'autres rassemblements se sont tenus en Grèce centrale, et sur les îles de Crète, Rhodes, Corfou et Kos.

En tout les manifestations ont concerné 24 villes, et selon la police, ont rassemblé «500 à 1000 personnes» chacune.

La Grèce refuse de reconnaître le pays voisin sous ce nom depuis 1991, date de l'indépendance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Elle ne le nomme officiellement que ARYM (ancienne république yougoslave de Macédoine), de même que la France, l'Allemagne ou le Japon. Mais des dizaines d'autres pays, et notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, reconnaissent la Macédoine sous ce nom.