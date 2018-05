Le mauvais temps fait au moins un mort et deux blessées en Europe

Au Royaume-Uni, un homme âgé a perdu la vie quand sa voiture a été engloutie par les inondations qui ravagent l'Angleterre.

La police du West Midlands dit avoir reçu un appel tôt lundi matin quand une voiture s'est engagée dans une rue inondée de la ville de Rushall, à environ 215 kilomètres au nord de Londres.

La victime n'a pas encore été identifiée, mais il s'agirait d'un octogénaire.

En Allemagne, deux femmes d'une vingtaine d'années ont été grièvement blessées quand elles ont été frappées par la foudre dans la ville de Bochum, dans l'ouest du pays.

Une jeune femme de 21 ans et une amie de 23 ans ont été retrouvées inconscientes, et la victime de 23 ans a dû être réanimée par les ambulanciers. Elle demeure hospitalisée à l'unité des soins intensifs et on craint pour sa vie.

La victime de 21 ans a raconté aux secouristes que son dernier souvenir est de marcher avec son amie sur un sentier piéton du quartier de Wattenscheld, où elles se filmaient avec leurs téléphones.

L'ouest et le centre de l'Allemagne ont été balayés par de puissantes tempêtes dimanche qui, en certains endroits, ont généré des crues-éclairs de 1,6 mètre. Au moins deux femmes prises au piège dans leur voiture par une coulée de boue ont dû être secourues par les pompiers dans l'État de Hesse.

Des dizaines de vols ont été annulés par le mauvais temps à l'aéroport de Francfort, le plus achalandé du pays.