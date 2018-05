L'Italie plonge dans une crise politique sans précédent

Cette décision a contraint le chef du gouvernement désigné Giuseppe Conte à renoncer à être premier ministre. Elle a aussi immédiatement provoqué la fureur de Luigi Di Maio, le chef de file du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), et de Matteo Salvini, le patron de la Ligue (extrême droite), majoritaires au Parlement, qui avaient négocié un programme et un gouvernement d'union.

«J'ai remis le mandat qui m'avait été confié par le président Mattarella pour former le gouvernement du changement», a brièvement déclaré dimanche soir M. Conte, un juriste de 53 ans totalement inconnu des Italiens il y a encore une semaine, qui s'était présenté comme «l'avocat du peuple» après sa désignation mercredi par M. Mattarella.

Ce dernier a de son côté convoqué lundi Carlo Cottarelli, un économiste ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international (FMI) pour, selon toute vraisemblance, le charger de former un «gouvernement du président» qui devra avant tout préparer de nouvelles élections.

Dimanche soir, M. Conte a présenté une liste de noms pour son gouvernement, mais il s'est heurté au refus du président Mattarella de nommer un économiste eurosceptique à la tête du ministère de l'Économie et des Finances.

Ce dernier, Paolo Savona, 81 ans, était ardemment soutenu par le patron de la Ligue, Matteo Salvini, qui a préféré prendre le risque d'ouvrir une crise institutionnelle avec le chef de l'État plutôt que de renoncer à ce choix.

«Soit on peut bien travailler pour redonner un avenir à ce pays et à nos enfants, ou alors, en démocratie, si on est encore en démocratie, il n'y a plus qu'une chose à faire : rendre la parole aux Italiens», a déclaré dimanche soir M. Salvini, avant même la renonciation de M. Conte.