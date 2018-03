Le beau-père de Pippa Middleton inculpé pour «viol sur mineure»

David Matthews, 74 ans, avait été placé en garde à vue mardi par la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Jeudi, il a été inculpé - mis en examen dans le droit français - pour «viol sur mineure par une personne ayant autorité sur la victime» et placé sous contrôle judiciaire, a précisé cette source, confirmant une information de la radio Europe 1.

Les faits présumés remonteraient à 1998-1999. Une plainte avait été déposée en 2017.

Vendredi dans la soirée, un porte-parole de la famille a indiqué au tabloid The Daily Telegraph que «David Matthews nie catégoriquement ces allégations et conteste sans équivoque cette fausse et scandaleuse accusation de viol».

Issu d'un milieu modeste -son père était un mineur de charbon- David Matthews, qui était mécanicien dans un garage, a fait fortune en devenant pilote de course.

C'est à la fin des années 1970 lorsqu'il arrête sa carrière de pilote à la suite d'une blessure qu'il devient millionnaire.

Dans la foulée, il rencontre sa seconde femme Jane avec qui il achète un hôtel sur l'île française de Saint-Barthélemy, fréquentée par de nombreuses célébrités.

L'hôtel a d'ailleurs accueilli à plusieurs reprises la famille Middleton.

David Matthews est père de quatre enfants: James, Spencer, Michael décédé à l'âge de 22 ans alors qu'il tentait d'escalader l'Everest, et également d'une fille issue d'un premier mariage.

Pippa Middleton, qui avait fait sensation au mariage de sa soeur Kate avec le prince William en 2011, a épousé en mai 2017 le financier James Matthews un riche gestionnaire de fonds d'investissement, ancien pilote de course professionnel et héritier du titre écossais de Laird of Glen Affric.