Russie: une vidéo antigais pour appeler à voter Poutine

Ce passage fait référence à la candidate libérale Ksenia Sobtchak, qui s'est prononcée pour la légalisation du mariage homosexuel en Russie, une perspective peu probable dans ce pays très conservateur.

Lundi, Ksenia Sobtchak a condamné cette vidéo, ajoutant sur sa page Instagram que « présenter la communauté LGBT comme une menace n'est pas une plaisanterie ».

La vidéo, également accessible sur YouTube, a été particulièrement regardée sur la page Facebook d'un analyste politique soutenant le Kremlin, Alexandre Kazakov, qui se présente comme un conseiller des séparatistes prorusses installé à Donetsk (est de l'Ukraine).

Contacté par l'AFP, Alexandre Kazakov a dit « ignorer qui a commandé et qui a fabriqué » la vidéo en question.

Deux autres vidéos, visant à mobiliser l'électorat avant l'élection présidentielle sans surprise organisée le 18 mars, ont été simultanément diffusées.

Dans la première, qui porte le titre de Sexe et vote : réservés aux adultes et a été visionnée sur YouTube plus de 700 000 fois, une jeune fille fait la connaissance d'un jeune homme dans une boîte de nuit. Avant de l'embrasser, elle lui demande s'il a bien 18 ans et, après sa réponse affirmative, s'il a bien été voter à la présidentielle.

Sa réponse étant cette fois négative, elle disparaît en lui lançant : « Et tu dis que tu es un adulte ? ».

La deuxième vidéo montre la course effrénée d'un chauffeur de taxi pressé par sa cliente enceinte, qui le fait s'arrêter devant un bureau de vote où elle peut voter à la dernière minute.

Le taux de participation est la principale préoccupation du Kremlin, l'opposant numéro 1 Alexeï Navalny ayant été écarté de la présidentielle et appelant à boycotter le scrutin.