Turquie: sortie de piste spectaculaire d'un avion au bord d'une falaise

Un avion a fait une sortie de piste à l'atterrissage samedi soir dans le nord de la Turquie et a glissé le long d'une falaise boueuse, s'arrêtant à quelques mètres de la mer.

Les 162 passagers et six membres d'équipage de ce Boeing 737-800 de Pegasus Airlines, qui arrivait d'Ankara pour atterrir à Trébizonde, ont pu être évacués de l'avion, et personne n'a été blessé, a affirmé la compagnie.

Les images de CNN Turquie montraient l'appareil en position délicate, les roues embourbées dans le contrefort d'une falaise descendant vers la mer Noire. Un véritable «miracle» que personne n'ait été blessé, selon une passagère.

D'autres images, de l'agence Dogan, montraient de la fumée sortant de l'appareil. Selon l'agence, l'appareil s'est retrouvé à 25 mètres de la mer.