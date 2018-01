Évacuation aérienne des touristes bloqués dans les Alpes suisses

Quelques vacanciers de cette station du canton du Valais avaient déjà pu profiter de ce pont aérien mardi, mais les vols avaient dû rapidement prendre fin à la tombée de la nuit.

«Ce matin, on a décidé de recommencer le pont aérien», les trains ne pouvant toujours pas circuler jusqu'à Zermatt, a déclaré à l'AFP un responsable de la station, Christian Zioerjen. Chaque touriste doit payer la somme d'environ 200 francs suisses (171 euros) pour profiter du voyage.

«C'est un pont aérien pour partir ou venir à Zermatt», a précisé M. Zioerjen.

Un peu plus tôt, les autorités avaient annoncé qu'un premier train reliant Zermatt à Täsch, petit village situé à 6 km de la station, devait partir en fin de matinée, mais quelques instants plus tard ce train était annulé suite à la découverte d'importantes quantités de neige dans une galerie ferroviaire.

«On espère pouvoir ouvrir la voie dans l'après-midi», a indiqué M. Zioerjen.

Selon un photographe de l'AFP présent dans la région, les voies de chemin de fer entre Täsch et Viège, une bourgade située plus bas dans la vallée, ne sont elles pas encore dégagées, avec de nombreuses coulées de neige et de boue. À certains endroits, un mètre de neige est encore présent. Toutefois, «des bus de remplacement fonctionnent» entre Täsch et Viège, selon les autorités de Zermatt.

La station dispose au total de 13 400 lits touristiques, dont 7200 dans les hôtels et 6200 dans des appartements. La population de la commune s'élève à environ 5500 habitants.

Ces derniers jours, des coulées de boues, des chutes de pierre et les risques d'avalanche ont provoqué la fermeture de plusieurs routes dans le canton du Valais.

Les alertes sur les avalanches sont toutefois désormais levées, selon Meteo Suisse.