Les démocrates du Sénat détaillent la «menace» Poutine

Ce document de 206 pages, rédigé principalement à partir d'informations publiques et de presse, inscrit dans les archives du Congrès américain la position des démocrates selon laquelle le 45e président du pays reste passif face aux attaques informatiques, de propagande ou autres de ce qu'ils appellent le «régime corrompu de M. Poutine».

«Jamais dans l'histoire américaine un président des États-Unis n'a été aussi indifférent face à une menace aussi évidente contre notre sécurité nationale», écrit Ben Cardin, le chef de la minorité démocrate au sein de la commission des Affaires étrangères, en préambule.

Le rapport, intitulé Les attaques asymétriques de Poutine contre la démocratie en Russie et en Europe: implications pour la sécurité nationale américaine, revient longuement sur le parcours et les méthodes de Vladimir Poutine, l'accusant lui et son régime de corruption et de blanchiment d'argent, de propagande, de liens avec le crime organisé et d'avoir commandité des assassinats politiques. Des chapitres décrivent les tentatives d'ingérences russes dans diverses élections en Europe, et des recommandations sont formulées.

Un même refrain traverse le document: à la différence des États-Unis, les autres démocraties visées par les opérations de désinformation et de piratage attribuées à Moscou, de la Finlande à l'Espagne, ont réagi avec fermeté.

«La France et son nouveau président, Emmanuel Macron (...) se sont exprimés fermement contre les ingérences du gouvernement russe et ont joué un rôle de premier plan en Europe pour résister aux interventions du Kremlin», notent aussi les élus.

À l'inverse, selon eux, «le gouvernement américain n'a toujours pas d'approche cohérente, globale et coordonnée face aux opérations d'influence néfaste du Kremlin». La raison: «le manque de leadership présidentiel»... et un «président Trump négligent».

Par exemple, un centre anti-propagande du département d'État, créé par une loi du Congrès en 2016, reste en sommeil.