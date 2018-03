Trump tronque deux régions protégées de l'Utah

Un aperçu de la ruine «House on Fire», située à Bears Ears, qui a été désigné monument national par Barack Obama en 2016.

Agence France-Presse

Salt Lake City Le président Donald Trump a amputé lundi deux « monuments nationaux » de l'Utah, marquant le plus important retour en arrière en la matière en plus d'un siècle, et qui pourrait ouvrir la voie à l'exploitation minière et pétrolière de ces réserves naturelles.

Le milliardaire a fait le déplacement à Salt Lake City, la capitale de cet État de l'ouest des États-Unis, pour cette annonce : une réduction de 85 % du Bears Ears National Monument, créé en décembre 2016 par Barack Obama, et d'environ 45 % du Grand Staircase-Escalante National Monument, créé en septembre 1996 par Bill Clinton. Cette décision a scandalisé les tribus amérindiennes et les défenseurs de l'environnement dont certains ont porté plainte dès lundi. Le président républicain a justifié sa décision en expliquant qu'il s'agissait de restituer aux autorités locales des terres détenues par le gouvernement et de supprimer la mainmise de Washington. « Les familles et les quartiers de l'Utah connaissent et aiment mieux cette terre et vous savez le mieux comment (en) prendre soin », a-t-il déclaré, estimant que ce « lien avec les grands espaces ne devait pas être substitué aux caprices de régulateurs à des dizaines de milliers de kilomètres de là ». Cette initiative soulève également des interrogations sur l'avenir d'autres zones de conservation créées en vertu d'une loi de 1906. « Cette loi requiert que seulement les plus petites zones nécessaires soient mises de côté pour une protection spéciale en tant que monuments nationaux », a relevé M. Trump, considérant que « de précédents gouvernements ont ignoré cette norme et utilisé la loi pour bloquer des millions d'hectares de terres et d'eau sous strict contrôle » fédéral.

Agrandir Une portion du Grand Staircase-Escalante National Monument. AP