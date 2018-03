Le FBI se rapproche de la Maison-Blanche, Trump contre-attaque

Lors d'une audition sous serment début juin devant le Sénat, l'ancien directeur du FBI James Comey -brutalement limogé par le président - avait affirmé que Donald Trump lui avait personnellement demandé d'enterrer l'enquête visant Michael Flynn.

Ce dernier a plaidé coupable vendredi d'avoir menti au FBI, plongeant le premier cercle de l'entourage de Donald Trump au coeur de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence de Moscou dans la présidentielle américaine de 2016 et une possible entente entre l'équipe de l'homme d'affaires et le Kremlin.

Or dans un tweet qui a fait sensation, le président s'est exposé samedi à de graves soupçons d'entrave à la justice: «J'ai dû limoger le général Flynn parce qu'il a menti au vice-président et au FBI», a-t-il écrit, laissant entendre par cette formulation qu'il était au courant que ce dernier avait commis un délit quand il avait demandé, selon James Comey, au patron du FBI d'abandonner l'enquête.