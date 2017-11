La Nouvelle-Orléans élit sa première mairesse

Kevin McGill Associated Press NOUVELLE-ORLÉANS

La démocrate, une ancienne membre du conseil municipal qui avait commencé à gagner en popularité alors qu'elle aidait son quartier à se remettre de l'ouragan Katrina, succédera à Mitch Landrieu, aussi démocrate, juste à temps pour célébrer les 300 ans de la ville.

Donnée comme favorite dans la plupart des sondages, Mme Cantrell est restée en tête durant tout le dépouillement du scrutin.

L'autre candidate en lice, l'ex-juge municipale Desiree Charbonnet, a concédé la victoire et félicité son adversaire, tard samedi soir.

Les résultats indiquent que LaToya Cantrell a obtenu 60 % des voix.

Beaucoup de défis attendent la nouvelle mairesse, notamment en ce qui concerne le taux de criminalité élevé et les ratés de l'agence responsable du système d'eau potable et du réseau de collecte des eaux pluviales de La Nouvelle-Orléans.

Les électeurs ont également écrit une autre page d'histoire dans la course pour le conseil municipal en élisant Cyndi Nguyen dans un district de l'est de La Nouvelle-Orléans. Mme Nguyen, qui a fui le Vietnam avec sa famille à l'âge de cinq ans, sera la première Américaine d'origine vietnamienne à siéger au conseil de la Ville.