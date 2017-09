Donald Trump reconnaît que Porto Rico est «en difficulté»

«Le Texas et la Floride font de l'excellent travail, mais Porto Rico, qui souffrait déjà d'infrastructures en mauvais état et de dettes énormes, est en difficulté», a twitté dans la soirée Donald Trump, en comparant l'île aux deux États affectés par les ouragans Harvey fin août et Irma début septembre et dans lesquels il s'était rendu.

«Son réseau électrique ancien, en très mauvais état, a été dévasté. Une grande partie de l'île a été détruite, alors qu'(elle) doit des milliards de dollars à Wall Street et aux banques, (une (dette) qui malheureusement doit être honorée», a poursuivi le président américain, estimant que «l'alimentation, l'eau et les médicaments» étaient «les principales priorités» sur place.