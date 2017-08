Une ONG demande des justifications sur un voyage du secrétaire au Trésor

Une ONG a demandé à obtenir des documents explicitant pourquoi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et son épouse ont utilisé un avion du gouvernement pour un déplacement qui, affirme-t-elle, visait principalement à voir l'éclipse solaire.

Cette ONG, CREW (Citizens for Responsability and Ethics in Washington), a demandé dans une lettre adressée au département du Trésor a obtenir ces documents dans le cadre de la loi sur la transparence dans les administrations (FOIA).

«Les documents demandés permettraient de justifier l'utilisation d'un avion officiel par le secrétaire au Trésor Mnuchin plutôt que d'un avion commercial pour un déplacement qui semble avoir été organisé autour de l'éclipse solaire et pour assurer au secrétaire au Trésor une vue de l'éclipse totale», qui a eu lieu lundi, soit le même jour que le déplacement, indique CREW.

La femme de M. Mnuchin, Louise Linton, avait été contrainte de s'excuser mardi à la suite d'une polémique qu'elle avait elle-même suscitée en faisant étalage de son goût prononcé pour le luxe lors de ce voyage dans le Kentucky, un État où la pauvreté est répandue.

Elle avait posté sur son compte Instagram une photo d'elle et de son mari descendant d'un avion gouvernemental accompagnant l'image du commentaire suivant: «Super séjour à Kentucky» avec une série de mots-clés relatifs à sa garde-robe luxueuse dont «carréhermès» «tomford» ou «valentino».

Une internaute avait alors commenté le cliché sur un ton acerbe ce qui lui avait valu la réponse suivante de Mme Linton: «Ah!!! Pensiez-vous que c'était un voyage d'ordre personnel?! Adorable! Pensez-vous que le gouvernement américain a payé pour notre lune de miel ou un voyage personnel?! Lololol.» Mme Linton avait ensuite fait allusion à la fortune de son mari, un banquier, et au «sacrifice» qu'il aurait consenti en acceptant la charge de secrétaire au Trésor.

Les captures d'écran du compte Instagram de Mme Linton étaient devenues virales sur Twitter et ses réflexions tournées en dérision.

Une porte-parole du département du Trésor a souligné que le couple Mnuchin remboursait le gouvernement pour les voyages de Louise Linton. «Et elle ne reçoit aucune rémunération pour les produits (de luxe) qu'elle mentionne», avait-elle souligné.

Officiellement, le but du voyage était de visiter les réserves d'or de Fork Knox dans le cadre d'un déplacement organisé par la chambre de commerce de Louisville dans le Kentucky.