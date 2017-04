Le meurtrier d'un garçon condamné 37 ans après les faits

Pedro Hernandez, l'homme jugé coupable de l'enlèvement et du meurtre d'un garçonnet qui traumatisa l'Amérique à la fin des années 70, a été condamné mardi à une peine minimum de 25 ans de prison.

Agence France-Presse New York

Après des décennies d'enquête et un premier procès fleuve en 2015 annulé, un jury populaire avait estimé mi-février que Pedro Hernandez, 56 ans, était bien le meurtrier d'Etan Patz, disparu le 25 mai 1979 à l'âge de six ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé.

Etan a disparu alors qu'il allait pour la première fois seul prendre le car scolaire à deux rues de chez lui, dans le quartier de Soho à Manhattan.

Le visage d'Etan avait alors été placardé partout, y compris pour la première fois sur toutes les boîtes de lait vendues aux États-Unis et un Centre des enfants disparus avait été créé. En vain.

M. Hernandez, 18 ans à l'époque, travaillait dans une épicerie près de l'arrêt de car. Il n'a fait des aveux à la police qu'en 2012, et était emprisonné depuis.