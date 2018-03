Kim Jong-un évoque une «dénucléarisation» et un sommet avec Trump

Kim Jong-un s'est prononcé pour «la dénucléarisation» de la péninsule coréenne et a confirmé la perspective d'un sommet avec le président américain Donald Trump, lors d'une visite historique du dirigeant nord-coréen à son allié chinois.

Après un jour et demi d'incertitude, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a confirmé tôt mercredi la visite à Pékin de Kim Jong-un, sa première à l'étranger, qui s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Cette visite s'est déroulée de dimanche à mercredi.

«Il n'y a aucun doute que ma première visite à l'étranger (devait être) pour la capitale chinoise», a déclaré M. Kim, selon des propos rapportés par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. «C'est mon devoir solennel», a-t-il ajouté.

À cette occasion, M. Kim a confirmé être prêt à rencontrer le président américain Donald Trump, après des mois de menaces de guerre entre les deux pays autour du programme nucléaire nord-coréen.

Ce sommet a été annoncé de sources sud-coréenne et américaine mais pas encore confirmée de source nord-coréenne. Selon Séoul, elle pourrait se dérouler fin mai, mais ni le lieu ni la date exacte de la rencontre n'ont encore été annoncés.

La Corée du Nord «est prête à avoir un dialogue avec les États-Unis et à tenir un sommet entre les deux pays», a rapporté Chine Nouvelle en citant M. Kim.

L'homme fort de Pyongyang, qui a procédé ces dernières années à une série d'essais nucléaires et de tirs de missiles susceptibles d'atteindre les États-Unis, s'est par ailleurs prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

«Notre position constante est d'être engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, conformément à la volonté de l'ancien président Kim Il Sung et de l'ancien secrétaire général Kim Jong-il», les prédécesseurs et grand-père et père respectifs de Kim Jong-un, a rapporté l'agence chinoise.