L'armée américaine se prépare à une guerre, l'ONU espère l'éviter

«L'administration examine très sérieusement les options militaires qui pourraient entrer en jeu en ce qui concerne la Corée du Nord», a déclaré à quelques journalistes Mac Thornberry, qui préside la commission des forces armées de la Chambre des représentants.

«Les entraînements sont très sérieux», a-t-il ajouté. «Les militaires ont des préparatifs en cours et j'espère qu'ils ne seront pas nécessaires».

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les efforts en vue de régler la crise nord-coréenne devaient être avant tout diplomatiques, tout en ajoutant que le Pentagone devait toujours se préparer à toute éventualité.

Les tensions avec Pyongyang se sont aggravées après la multiplication l'an dernier des tirs de missiles balistiques nord-coréens capables de porter une ogive nucléaire et d'atteindre le sol américain. Elles se sont adoucies avec les discussions amorcées il y a une semaine entre Séoul et Pyongyang.

Signe que les tensions restent élevées, une fausse alerte a provoqué la panique samedi dans l'archipel d'Hawaii, lorsque les habitants ont reçu un message les avertissant que le territoire était visé par un missile balistique et les enjoignant de se mettre à l'abri.

Les États-Unis et leurs alliés étaient réunis mardi à Vancouver pour tenter de durcir les sanctions contre Pyongyang, une réunion sans la Chine ni la Russie que Pékin et Moscou ont d'ores et déjà remise en cause.

Une guerre est évitable, selon le chef de l'ONU

Une guerre avec la Corée du Nord est évitable, a affirmé mardi le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, appelant à des négociations directes entre les responsables clés sur le démantèlement du programme nucléaire de Pyongyang.

M. Guterres a salué les récentes initiatives de Séoul et Pyongyang pour apaiser les tensions, ajoutant toutefois: «n'oublions pas que le problème essentiel reste à régler».

«Je crois que la guerre est évitable», a déclaré Antonio Guterres à des journalistes, ajoutant toutefois: «Je ne suis pas certain que la paix soit garantie».

Son objectif est que «ceux qui sont les plus pertinents dans ce processus soient capables de se parler de manière sérieuse et de trouver sérieusement une manière de dénucléariser».

M. Guterres, qui entame sa deuxième année en tant que secrétaire général de l'ONU, présentait ses priorités pour l'année 2018.

Il a estimé qu'il y avait de «petits signes d'espoir» avec la remise en service du téléphone rouge intercoréen et les jeux Olympiques de Pyeongchang auxquels la Corée du Nord a accepté de participer. M. Guterres sera présent à la cérémonie d'ouverture de ces jeux d'hiver en Corée du Sud le mois prochain.