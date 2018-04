Les É.-U. disent avoir la «preuve» qu'Assad a utilisé des armes chimiques

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

«L'attaque a eu lieu samedi et nous savons avec certitude qu'il s'agissait d'une arme chimique», a dit Mme Nauert lors de son point de presse régulier. Pressée par les journalistes qui lui demandaient si on pouvait dire que les États-Unis avaient la preuve que le régime d'Assad avait mené l'attaque, elle a répondu: «Oui».