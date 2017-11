Pour Trump et Poutine, il n'y a «pas de solution militaire» en Syrie

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sont d'accord pour dire qu'il n'y a «pas de solution militaire» possible à la guerre en Syrie, ont annoncé samedi Moscou et Washington dans un communiqué conjoint.