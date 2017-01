Après des années, des Syriens reprennent le train à Alep

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

Agence France-Presse

Alep

Des centaines de Syriens d'Alep ont pris mercredi un train entre l'est et l'ouest de la ville septentrionale, pour la première fois après plus de quatre ans de combats, selon un photographe travaillant avec l'AFP.