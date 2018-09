Le typhon Mangkhut menace les Philippines et la Chine

Associated Press TUGUEGARAO, Philippines

Plus de cinq millions de personnes sont menacées par la tempête, que les experts qualifient de «super typhon» puisqu'elle a la puissance d'un ouragan de catégorie 5 dans l'Atlantique.

Mangkhut devrait toucher terre samedi près de la province d'Isabela, avant de traverser le nord agricole de l'archipel.

Les pluies diluviennes qui accompagnent la tempête se combineront aux précipitations habituelles de la mousson, décuplant les risques de crues-éclair et de glissements de terrain. Des alertes ont été lancées dans pratiquement toutes les provinces de l'île de Luzon, où se trouve notamment la capitale, Manille.

Mangkhut arrive au début de la saison des récoltes de riz et de maïs, et les fermiers se sont précipités pour sauver tout ce qu'ils peuvent. Les Philippines souffrent déjà d'une pénurie de riz.

Le typhon se trouvait vendredi après-midi à 470 kilomètres des côtes, dans le Pacifique. Il générait des vents de plus de 200 kilomètres/heure et des bourrasques de plus de 250 kilomètres/heure.

Après les Philippines, Mangkhut devrait frapper le continent chinois tôt lundi, au sud de Hong Kong et au nord de la province du Hainan. La tempête devrait à ce moment être accompagnée de vents de 175 kilomètres/heure.