Inde: 18 morts dans un accident de camion

Agence France-Presse New Delhi

Le poids lourd a percuté une barrière de protection après que son conducteur en eut perdu le contrôle près de la station climatique de Khandala (ouest), non loin de Bombay. Quinze personnes ont également été blessées.

«Le camion était clairement en train d'accélérer et s'est retourné deux ou trois fois puis s'est écrasé contre une glissière de la route. Nous avons récupéré 18 corps jusqu'ici», a déclaré à l'AFP Padmakar Ghanwat, inspecteur de police de Khandala.

Les routes d'Inde sont parmi les plus dangereuses du monde, avec plus de 150 000 tués chaque année, en raison de leur mauvais état, de l'imprudence de la conduite et du mauvais entretien des véhicules.

Lundi, au moins 30 personnes, dont 27 enfants, ont trouvé la mort lorsque leur autocar a chuté dans un ravin sur les contreforts de l'Himalaya.